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  4. 'Nene Hatun' yola çıktı! Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Hatay'a gidiyor

'Nene Hatun' yola çıktı! Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Hatay'a gidiyor

07.02.2023 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun, Kahramanmaraş'taki deprem sonrası yıkımın en çok olduğu illerden olan Hatay'a doğru yola çıktı. Geminin, tahmini 72 saatte ikmal ve yardım malzemelerini almak için Mersin’e, sonrasında tahmini 8 saat sonrasında ise İskenderun’a varması bekleniyor.

'Nene Hatun' yola çıktı! Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Hatay'a gidiyor

Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun, ikmal ve yardım malzemelerini almak üzere İstanbul’dan İskenderun’a hareket etti.

80 SAAT SONRA VARMASI BEKLENİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait dünyanın en zorlu su yollarından biri olan Türk Boğazları bölgesinde ve ihtiyaç duyulan her yerde denizlerimizdeki can, mal, seyir ve çevre emniyetini temin etme amacıyla hizmet veren Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun, 09.30 itibariyle İstanbul'dan İskenderun’a hareket etti. Geminin, tahmini 72 saatte ikmal ve yardım malzemelerini almak için Mersin’e, sonrasında tahmini 8 saat sonrasında ise İskenderun’a varması beklenmektedir" denildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İskenderun Hatay gemi

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