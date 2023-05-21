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Neşet Ertaş'ı anarak başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs paylaşımı: Hiçbir zaman bu sırra eremediler

21.05.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halk ozanı Neşet Ertaş'ı anarak başladığı mesajında seçimlere yönelik göndermeler yaparken depremzedelere edilen hakaretlere tepki gösterdi. "Siyasi tercihinden dolayı depremzedelerimizi linç edenler, bu sırra hiçbir zaman eremediler" ifadelerini kullanan Erdoğan, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimi işaret etti. Erdoğan paylaşımında ayrıca "Sandıkta tecelli eden iradeye saygı duymak yerine insanlarımıza “cahil” diyerek tahkir ve tahrik ediyorlar" ifadelerine yer verdi.

Neşet Ertaş'ı anarak başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Mayıs paylaşımı: Hiçbir zaman bu sırra eremediler

Türkiye bir hafta sonra 13. cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidecek. Siyasilerden gündemi hareketlendiren mesajlar gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk tur seçimlerinden sonra depremzedelere hakaret edilmesine tepki gösterirken muhalefete de yüklendi.

NEŞET ERTAŞ'I ANDI

Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu irfanının sembol isimlerinden merhum Neşet Ertaş’ın yürek tellerimizi titreten o güzel türküsünü siyasette kendimize rehber edindik. “Dost elinden gel olmazsa varılmaz” dedik, “rızasız bahçenin gülü derilmez” dedik, “kalpten kalbe bir yol vardır görülmez” dedik. Aziz milletimizle aramızda kurduğumuz “gönül köprülerinin” sarsılmasına asla izin vermedik. Hayatımızın her safhasında milletimizle hep muhabbetin ve kardeşliğin diliyle konuştuk.

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"HİÇBİR ZAMAN GÖREMEDİLER, ANLAYAMADILAR"

"Ancak vatandaşa tepeden bakanlar bunu hiçbir zaman göremediler, anlayamadılar. Siyasi tercihinden dolayı depremzedelerimizi linç edenler, bu sırra hiçbir zaman eremediler. Başarısızlıklarının sebebini kendilerinde aramak yerine her defasında insanımızı suçladılar. Bir ‘’yol kazası” olarak gördükleri çok partili demokrasiye geçtiğimiz 14 Mayıs 1950’den beri, maalesef bu kötü huylarından hiç vazgeçmediler.

"'BİZ NEREDE YANLIŞ YAPTIK' DİYE SORMUYORLAR"

"Aynı kibirli tavrı bugün de inatla sürdürüyorlar. Sandıkta tecelli eden iradeye saygı duymak yerine insanlarımıza “cahil” diyerek tahkir ve tahrik ediyorlar. Hayatlarında bir kez olsun “biz nerede yanlış yaptık” sorusunu kendilerine sormuyorlar. Milletin gönlünü kazanmak yerine nefret söylemlerine sarılarak, korku siyaseti izleyerek vatandaşın ve gençlerimizin oyunu alabileceklerini düşünüyorlar.

"HEP BERABER 'YETER' DİYECEĞİZ"

"İnşallah 28 Mayıs’ta bu kibir abidelerine hep beraber “yeter” diyeceğiz. 85 milyon olarak sandığa, irademize ve geleceğimize sahip çıkacağız."

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