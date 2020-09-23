Nesli tükenmekte olan caretta carettayı görüntüledi! 'Muhteşem bir duyguydu'

Profesyonel olarak dalış yapan, tüpsüz dalışta 40 metre derinliğe kadar inebilen ve Çanakkale sularında zıpkınla yakaladığı balıklarda tanınan Müjdat Turan, bu kez bir caretta carettayla yaşadığı anları saniye saniye görüntüleyerek takipçileriyle paylaştı.

Balık avladığı anlara yer verdiği sosyal medyada sıkı bir hayran kitlesine sahip olan ve 100 bine yakın takipçisi bulunan deniz tutkunu Turan’ın kamerasına bu kez bir caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası takıldı. Çanakkale Boğazı’nda Kepez açıklarında zıpkınıyla balık avlamak için dalan Turan, 7-8 metre derinliklerde beklemeye başladığı sırada kendisine bir carretta carettanın yaklaştığını gördü. Nesli tükenme tehlikesi altında olan deniz canlısı karşısında heyecanlanan Turan, bir süre izlediği carretta carettaya daha sonra kendisi de yaklaştı. Ardından da ondan kaçmayan deniz kaplumbağasına dokunarak, Çanakkale sularından her dalgıcın rastlayamayacağı bir deneyimi de yaşamış oldu. Bu sırada açık olan zıpkın kamerası da o anları saniye saniye kaydetti. Fenomen dalgıç, birkaç kez dokunduktan sonra kendisinden uzaklaşmaya başlayan carretta carettanın arkasından el salladı.