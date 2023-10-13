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  4. Netanyahu "Bu yalnızca başlangıç, yok edeceğiz" diyerek duyurdu... İsrail sivil konvoyu vurdu: 70 ölü, 200'den fazla yaralı...

Netanyahu "Bu yalnızca başlangıç, yok edeceğiz" diyerek duyurdu... İsrail sivil konvoyu vurdu: 70 ölü, 200'den fazla yaralı...

13.10.2023 20:51 | Son Güncelleme:
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Gazze üzerine başlatılan hava operasyonlarında 1 hafta geride kalırken, insanı dram gitgide derinleşiyor. İsrail ordusu Filistinli grupların elinde bulunan rehinelerin yerinin tespit edilebilmesi amacıyla abluka altındaki Gazze Şeridi'ne karadan "nokta operasyonları" başlattığını duyurdu. Vurulan sivil konvoyda 70 kişi ölürken, 200 kişi ise yaralandı. Netanyahu yaptığı açıklamada, "Hamas’a sert bir darbe vuruyoruz ama bu yalnızca başlangıç. Hamas’ı yok edeceğiz ama bu zaman alacak” dedi.

Netanyahu "Bu yalnızca başlangıç, yok edeceğiz" diyerek duyurdu... İsrail sivil konvoyu vurdu: 70 ölü, 200'den fazla yaralı...

İsrail ordu sözcülüğü, bölgedeki "terörist ve silah tehdidini ortadan kaldırmak, rehinlerin yerini tespit etmek" için geçen gün Gazze Şeridi'nde "karadan nokta operasyonları" düzenlendiğini açıkladı.

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NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA: BU YALNIZCA BAŞLANGIÇ

Netanyahu, Hamas’ın saldırılarını hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, “Bugün herkes biliyor ki vatan için savaşıyoruz ve aslanlar gibi savaşıyoruz” dedi.

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Bugün sevdiklerini kaybeden ailelerle görüştüğünü belirten Netanyahu, "Hamas’a sert bir darbe vuruyoruz ama bu yalnızca başlangıç. Hamas’ı yok edeceğiz ama bu zaman alacak” ifadelerini kullandı.

GAZZE'DE ACI TABLO: 614 ÇOCUK ÖLDÜ...

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614'ü çocuk 1900 kişinin öldüğünü duyurdu.

OPERASYONLARIN REHİNELERİN YER TESPİTİ İÇİN YAPILDIĞI AÇIKLANDI

İsrail askerlerinin, rehinelerin yerinin tespitine yardım için bölgede arama yaptığı ve delil topladığı belirtildi.

Bunun yanı sıra İsrail askerlerinin bölgedeki "terör hücreleri ve altyapılarına sabotaj düzenlediği" kaydedildi.

İsrail ordu sözcülüğü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin nokta operasyonlarının ardından Gazze'den çıktığını aktardı. (AA)

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SİVİL KONVOYA SALDIRI...

Gazze İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırıları sebebiyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan Filistinliler İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Yerinden edilmiş Filistinlilerin oluşturduğu konvoya düzenlenen saldırıda en az 70 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.

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Filistin resmi haber ajansı Wafa, saldırıyı "yeni bir katliam" şeklinde niteledi. Haberde, İsrail güçlerinin, yerinden edilen vatandaşların Gazze'nin güneyine ulaşmak için yollara düştüğü Salahaddin ve Reşid Caddelerinde oluşturdukları 3 ayrı kafileye saldırdığı aktarıldı.

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Filistin İsrail Gazze

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