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  4. Netanyahu'dan Luiz Inacio Lula da Silva'ya tepki! 'Kırmızı çizgiyi aştı'

Netanyahu'dan Luiz Inacio Lula da Silva'ya tepki! 'Kırmızı çizgiyi aştı'

18.02.2024 19:09 | Son Güncelleme:
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın sözleri gündem olmuştu. Silva, İsrail’in Gazze’de yaptığını Hitlerin Yahudilere yönelik katliamına benzetmişti. Silva'nın sözlerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tepki göstererek "kırmızı çizginin aşıldığını" söyledi.

Netanyahu'dan Luiz Inacio Lula da Silva'ya tepki! 'Kırmızı çizgiyi aştı'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Brezilya Devlet Başkanı Silva’nın sözlerinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Silva’nın sözlerinin “utanç verici ve ürkütücü” olduğunu savunarak, bunun “Holokost’un önemsizleştirilmesi ve İsrail’in kendini savunma hakkına zarar vermekle ilgili olduğunu” öne sürdü.

"KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞTI"

Netanyahu ayrıca, “İsrail’i Nazilerin Yahudi Soykırımı ve Hitler ile karşılaştırmanın kırmızı çizgiyi aştığını” da iddia etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da Silva’nın sözlerinin ardından X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Brezilya’nın İsrail Büyükelçisinin “yarın kınama için çağrılacağını” belirtti.

Katz, Silva’nın sözlerinin “utanç verici ve sert” olduğunu savundu.

SİLVA NE DEMİŞTİ?

Brezilya Devlet Başkanı Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini "soykırım" ifadesiyle niteleyerek, Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmişti.

Brezilya'nın Canal Gov kanalına göre, Silva, 37'nci Afrika Birliği (AfB) Zirvesi kapsamında ziyaret ettiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da basına açıklamalarda bulunmuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgaline ilişkin konuşan Silva, Gazze Şeridi'nde olanların "savaş değil, soykırım" olduğunu söylemişti.

Silva, "Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin başına gelenler tarihin hiçbir döneminde yaşanmadı. Aslında yaşandı, Hitler Yahudileri öldürmeye karar verdiğinde yaşandı." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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