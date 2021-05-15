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  4. Netanyahu'nun sözcüsü Gendelman'ın Gazze'yle ilgili dezenformasyonu ortaya çıktı

Netanyahu'nun sözcüsü Gendelman'ın Gazze'yle ilgili dezenformasyonu ortaya çıktı

15.05.2021 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarla ilgili dezenformasyon yapmak için yıllar önce Suriye'de çekildiği tahmin edilen görüntüyü Gazze'denmiş gibi sosyal medya hesabından paylaştı, ardından gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.

Netanyahu'nun sözcüsü Gendelman'ın Gazze'yle ilgili dezenformasyonu ortaya çıktı

Netanyahu'nun Arapça basından sorumlu sözcüsü Gendelman, bir apartmandan roket atışları yapıldığına ilişkin görüntüyü 11 Mayıs'ta Twitter hesabından paylaştı.

Gendelman, söz konusu görüntünün Gazze'de çekildiğini ve Hamas'ın, halkın yoğun olarak yaşadığı bölgeden İsrail tarafına roket attığını gösterdiğini iddia etti.

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2018'DE SOSYAL MEDYAYA YÜKLENMİŞ

Bazı kullanıcılarının dikkati üzerine, görüntünün büyük ihtimalle Suriye'de kaydedildiği ve 2018'de Youtube'a yüklendiği ortaya çıktı.

Tepkiler üzerine İsrailli sözcü, dezenformasyon içeren mesajını sildi.

İsrail, abluka nedeniyle 2 milyon Filistinlinin sıkışıp kaldığı Gazze Şeridi'ni 10 Mayıs'tan bu yana bombalıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in saldırılarında şimdiye kadar 31'i çocuk, 20'si kadın olmak üzere 126 Filistinli şehit oldu. (AA)

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