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Netanyahu'ya yakın isim paylaştı, İletişim Başkanlığı o iddiayı yalanladı! İsrail devletinin resmi hesabı paylaşımı sildi

28.10.2023 15:44 | Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail propaganda hesaplarının, 'Filistinlilerin sahte görüntü ürettiği' algısı oluşturmak için yaptığı paylaşımları yalanladı.

Netanyahu'ya yakın isim paylaştı, İletişim Başkanlığı o iddiayı yalanladı! İsrail devletinin resmi hesabı paylaşımı sildi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail'in resmi devlet hesabı (@Israel) ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski dijital medya sorumlusu Hananya Naftali tarafından paylaşılan görüntülerle ilgili, 'Filistinli bir blog yazarı, bir İsrail bombardımanından sonra bir gün içinde mucizevi bir şekilde iyileşti' iddiaları doğru değildir. İsrail propaganda hesapları, 'Filistinlilerin sahte görüntü ürettiği' algısı oluşturmak için iki görüntüde de aynı kişinin olduğunu belirterek, görüntülerin 1 gün arayla çekildiğini iddia etmiştir" denildi.

İddiaya konu paylaşımdaki görüntüde, yıkılmış binaların arasında yürüyen kişinin Filistinli YouTuber ve şarkıcı Saleh Aljafarawi olduğunun tespit edildiği, hastanede yatan kişinin ise İsrail'in 24 Temmuz'daki bir bombardımanı sırasında bir bacağını kaybeden 16 yaşındaki Muhammed Zendiq olduğunun belirlendiği vurgulanarak, "İsrail devletinin resmi hesabı paylaşımını silse de Hananya Naftali gibi dezenformasyon kampanyasına öncülük eden hesaplar paylaşımını silmemiştir" denildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail

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