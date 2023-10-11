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  4. Netanyahu yalanlamıştı! ABD'den flaş iddia: "İsrailliler uyarıldı..."

Netanyahu yalanlamıştı! ABD'den flaş iddia: "İsrailliler uyarıldı..."

11.10.2023 19:11 | Son Güncelleme:
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ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı McCaul, İsraillilerin böyle bir olay olabileceğine dair Mısır tarafından uyarıldığını iddia etti. İsrail Devlet Başkanı Netanyahu, ulusa sesleniş konuşmasında söz konusu haberlerin yalan olduğunu ve uyarılmadıklarını ifade etmişti.

Netanyahu yalanlamıştı! ABD'den flaş iddia: "İsrailliler uyarıldı..."

ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı McCaul, "Mısır'ın 3 gün önce İsraillileri böyle bir olayın olabileceği konusunda uyardığını biliyoruz" dedi.

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FLAŞ İDDİA!

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 5’inci gününe girerken, ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Michael McCaul, Mısır’ın saldırılar konusunda İsrail’i uyardığını açıkladı. McCaul, "Mısır'ın 3 gün önce İsraillileri böyle bir olayın olabileceği konusunda uyardığını biliyoruz. Çok fazla detaya girmek istemiyorum ama bir uyarı verildi. Sanırım sorun hangi seviyede olduğuydu” dedi.

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NETANYAHU YALANLAMIŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz günlerde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Mısır’ın saldırıdan önce İsrail’i uyardığı yönündeki haberlere değinmiş, söz konusu haberleri yalanlayarak böyle bir uyarının olmadığını belirtmişti. (İHA)

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