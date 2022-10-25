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Nevşehir'de feci kaza! İki tıra birden çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 ağır yaralı

25.10.2022 01:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de meydana gelen feci kazada, hafif ticari araç karşı yönden gelen iki tırla art arda çarpıştı. Hurdaya dönen araçta, sürücü Ethem Sonkaya hayatını kaybederken, yanındaki yolcu ise ağır yaralandı.

Nevşehir'de feci kaza! İki tıra birden çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Nevşehir'deki kaza dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kavak beldesinden Nevşehir istikametine giden Ethem Sonkaya yönetimindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen T.T. yönetimindeki patates yüklü tıra, ardından da İ.I. yönetimindek başka bir tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Sonkaya ile beraberindeki Y.M, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Sonkaya, hastanede yaşamını yitirirken Y.M'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu yapılan çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı. (AA)

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trafik kazası Nevşehir

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