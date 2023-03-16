Nevşin Mengü ve Fatih Portakal'dan sonra Özgür Demirtaş da açıkladı: Muharrem İnce bana da mesaj attı

Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce’nin Nevşin Mengü’yü araması ve Fatih Portakal’la arasındaki mesajlaşmanın gündeme gelmesinin ardından Özgür Demirtaş da kendisine mesaj attığını duyurdu.

"SİYASETTEN ANLAMADIĞIMI SÖYLEDİ"

Demirtaş, Fatih Portakal’ın Muharrem İnce için, "Bana ‘kırıldım bir daha size çıkmayacağım’ diye mesaj attı. Bana işimi öğretiyor, herkes kendi işini yapsın. Böyle bir siyasetçinin olmaması gerekiyor. İnce gibi bir insanın bizi yönettiğini düşünün. Başa geldiğinde acaba demokrat bir yönetici olabilir mi olamaz mı? Hiç güven verici bir isim değil Muharrem İnce." dediği videoyu da paylaştı.

Demirtaş tweetinde "Muharrem İnce bana da mesaj attı. Siyasetten anlamadığımı söyledi. Nevşin Mengi ve Fatih Portakal’ı da aramış anladığım kadarı ile." ifadelerini kullandı.

"MUHARREM İNCE BANA DA KÜSTÜ"

Gazeteci İsmail Saymaz da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Muharrem İnce bana da küstü. Fakat neden küstü, hangi aşamada küstü, onu anlayamadım. Arıyorum, açmıyor. Bir siyasetçinin, hele hele Cumhurbaşkanı adayının gazeteciye küsmesi çok tuhaf." ifadelerini kullandı.

MENGÜ ARALARINDAKİ KONUŞMAYI ANLATMIŞTI

Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya trollerinin Muharrem İnce'yi ön plana çıkarmaya çalıştığını iddia etmişti. Mengü YouTube kanalındaki yayınında ise İnce'nin kendisini telefonla aradığını söyleyerek aralarındaki diyaloğu şu şekilde anlatmıştı:

"Muharrem İnce Cumartesi sabahı saat 10.30 gibi aradı; 'Sen, elinde veri yok, neye göre konuşuyorsun' dedi. Ben de; 'Var elimde, elimizde veri' dedim. İnce; 'Yok ya, nereden olacak senin elinde veri!' dedi çıkıştı. Sonra, bana hem AK Partililer, hem de CHP'liler oy veriyor dedi.



Sinirlendi. Muharrem Bey, biraz da ağır konuştu. Tamam Muharrem Bey dedim telefonu kapattım. Allah'ım, Ya Rabbim. iyice şeyin de şeyi çıktı. Siyasetçiler artık böyle arıyor, Sana ne falan böyle. Kafa tutuyor böyle. Elimde veri var diyorum, yok ya diyor. Acayip hal yani."



