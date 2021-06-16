New York, koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılışını coşkuyla kutladı

Eyalet çapında dün akşam 21:15'de çeşitli lokasyonlarda düzenlenen havai fişek gösterileriyle New York’lular koronavirüs pandemisine veda etti.

HAVAİ FİŞEK GÖSTERİLERİ DÜZENLENDİ

New York Valisi Andrew Cuomo, Çarşamba günü erken saatlerde, New York’un yüzde 70 aşılama eşiğine ulaşmasıyla beraber eyalette koronavirüs önlemlerinin çoğunu kaldırıldığını duyurdu. Havai fişek gösterileri, şehirdeki pandemi sonrası hayatın normale dönmesi ve bu zorlu süreç boyunca çalışan temel işçileri onurlandırmak için eyalet genelinde gökyüzünü aydınlattı.

Kaynak: İHA

