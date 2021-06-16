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  4. New York, koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılışını coşkuyla kutladı

New York, koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılışını coşkuyla kutladı

16.06.2021 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin New York şehrinde 18 yaş ve üzeri koronavirüs aşılama oranının yüzde 70 eşiğine ulaşmasıyla beraber, şehirdeki kısıtlamaların gevşetilmesi büyük bir coşkuyla kutlandı.

Eyalet çapında dün akşam 21:15'de çeşitli lokasyonlarda düzenlenen havai fişek gösterileriyle New York’lular koronavirüs pandemisine veda etti.

HAVAİ FİŞEK GÖSTERİLERİ DÜZENLENDİ

New York Valisi Andrew Cuomo, Çarşamba günü erken saatlerde, New York’un yüzde 70 aşılama eşiğine ulaşmasıyla beraber eyalette koronavirüs önlemlerinin çoğunu kaldırıldığını duyurdu. Havai fişek gösterileri, şehirdeki pandemi sonrası hayatın normale dönmesi ve bu zorlu süreç boyunca çalışan temel işçileri onurlandırmak için eyalet genelinde gökyüzünü aydınlattı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi

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