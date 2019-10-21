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New York Tirana Üniversitesinde yeni akademik yıl heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 17:53 | Son Güncelleme

New York Tirana Üniversitesinde yeni akademik yıl heyecanı

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da faaliyet gösteren ve Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı New York Tirana Üniversitesinde (UNYT) 2019-2020 akademik yılı açılış töreni düzenlendi.

Törene Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Yörük, burada yaptığı konuşmada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretinden bir yıl sonra aynı ritim ve hazır olma durumuyla devam edildiğini söyledi.

UNYT'nin çok misafirperver ve arkadaş canlısı bir üniversite olduğuna dikkati çeken Yörük, üniversitenin yalnızca Tiran'ın ve Arnavutluk'un değil bölgenin de en iyi ve en başarılı üniversitesi olacağını kaydetti.

TMV'ye bağlı eğitim kurumlarındaki öğrenci sayılarındaki artışın Arnavut dostlarının Türkiye ve Vakfın yönetimine olan güvenin somut kanıtı olduğunu ifade eden Yörük, üniversiteye yeni bölüm ve araştırma merkezlerinin açılmasıyla kalitenin artacağını belirtti.

Yörük, "El ele, kol kola beraberce bu yolda yürüyelim ve bu üniversite Arnavutluk ve Türkiye'deki genç nesiller arasında bilim, eğitim ve kültür alanlarında uzun yıllar köprü görevi görsün." dedi.

TMV Mütevelli Heyet Üyesi Doç. Dr. Cihad Demirli de vakfın iki ülke arasında yakın sosyal, kültürel, ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra eğitim alanındaki ilişkilerin de geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Tiran'daki faaliyetlerine ocak 2017'de başladığını hatırlattı.

Vakfın ilmini ve irfanını insanlığın barış ve huzuruyla iyi insanların yetiştirileceği öncü bir eğitim kurumu olarak halihazırda 41 farklı ülkede bulunan 315 eğitim kurumuyla eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Demirli, "Türkiye Maarif Vakfı bünyesinde faaliyetlerini yürüten buradaki New York Tirana Üniversitesi uyguladığı lisans ve lisansüstü programlarıyla alanında uzman uluslararası ve yerli öğretim üyeleriyle birlikte başarılı odaklı bir üniversite eğitiminde kapılarını sizlere açmış bulunuyor." diye konuştu.

- Arnavutluk'un kapılarını dünyaya açmıştır

Tiran Belediye Başkan Yardımcısı Andi Seferi de yeni neslin eğitiminin çok önemli ve hassas bir görev olduğunu belirterek, UNYT'nin bunu iyi yaptığını gösterdiğini dile getirdi.

Üniversitenin büyük Maarif ailesinin bir parçası olarak bilgi yolunda güvenle yürüdüğünün dikkati çeken Seferi, "Yeni neslin eğitimine vermiş olduğunu katkıdan dolayı Tiran Belediyesi adına teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Tiran Belediyesinin kapıları New York Tirana Üniversitesi öğrencilerine kapısı her zaman açıktır." ifadesini kullandı.

UNYT Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu ise üniversitenin birçok üst düzey üniversite ile iş birliği anlamında uluslararası bir üniversite olduğunu vurgulayarak, "Bu üniversite Arnavutluk'un kapılarını dünyaya açmıştır." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk Maarif UNYT

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