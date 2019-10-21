New York Tirana Üniversitesinde yeni akademik yıl heyecanı

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da faaliyet gösteren ve Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı New York Tirana Üniversitesinde (UNYT) 2019-2020 akademik yılı açılış töreni düzenlendi.

Törene Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Yörük, burada yaptığı konuşmada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretinden bir yıl sonra aynı ritim ve hazır olma durumuyla devam edildiğini söyledi.

UNYT'nin çok misafirperver ve arkadaş canlısı bir üniversite olduğuna dikkati çeken Yörük, üniversitenin yalnızca Tiran'ın ve Arnavutluk'un değil bölgenin de en iyi ve en başarılı üniversitesi olacağını kaydetti.

TMV'ye bağlı eğitim kurumlarındaki öğrenci sayılarındaki artışın Arnavut dostlarının Türkiye ve Vakfın yönetimine olan güvenin somut kanıtı olduğunu ifade eden Yörük, üniversiteye yeni bölüm ve araştırma merkezlerinin açılmasıyla kalitenin artacağını belirtti.

Yörük, "El ele, kol kola beraberce bu yolda yürüyelim ve bu üniversite Arnavutluk ve Türkiye'deki genç nesiller arasında bilim, eğitim ve kültür alanlarında uzun yıllar köprü görevi görsün." dedi.