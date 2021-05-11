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Nezen Germiyen kimdir, nasıl öldü? Müge Anlı'ya taşınan Nezen Germiyen cinayeti hakkında son gelişmeler...

11.05.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lütfiye Gündüz’ün bulunması için Müge Anlı’nın programına başvurulmasıyla tekrardan gündeme taşınan Nezen Germiyen cinayeti, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 13 yaşında öldürülen Nezen Germiyen nasıl öldü, kim tarafından öldürüldü gibi sorular merak ediliyor. Peki Nezen Germiyen kimdir, nasıl öldü? İşte Müge Anlı'ya taşınan Nezen Germiyen cinayeti hakkında son gelişmeler...

Nezen Germiyen kimdir, nasıl öldü? Müge Anlı'ya taşınan Nezen Germiyen cinayeti hakkında son gelişmeler...

Nezen Germiyen cinayeti, Lütfiye Gündüz’ün bulunması için Müge Anlı’nın programına başvurulmasıyla tekrardan gündeme geldi. Henüz 13 yaşında öldürülen Nezen Germiyen'niin nasıl öldüğü ve kim tarafından öldürüldüğü merak konusu. Peki Lütfiye Gündüz ve Nezen Germiyen cinayeti arasındaki bağlantı ne? Nezen Germiyen kimdir?

NEZEN GERMİYEN KİMDİR, NASIL ÖLDÜ?

Seneler evvel gerçekleşen fakat failiz bulunamayan Nezen Germiyen cinayeti, Lütfiye Gündüz'ün ailesinin Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmasıyla birlikte tekrardan gündeme taşındı. Nezen Germiyen cinayeti ve Lütfiye Gündüz'ün kaybındaki son haberler, programın izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor.

Henüz 13 yaşında öldürülen Nezen Germiyen cinayeti ve Lütfiye Gündüz'ün kaybında seneler sonra şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Her iki kadının da çevresinde aynı insanların bulunması "Nezen Germiyen ve Lüftiye Gündüz’ü aynı kişi mi öldürdü?" sorularına sebep oldu. Görgü tanıklarının ifadeleri ise şüpheleri daha da artırdı.

Seneler önce Nevşehir'de Balcın köyü yakınlarındaki boş bir arazide bir genç kız cesedi bulunmuştu. Bu kızın 14 yaşındaki Nezen Germiyen olduğu ortaya çıkmıştı. Nar beldesinde bulunan evlerinden 1 Aralık 2012 tarihinde sabah saatlerinde okula gitmek için ayrılmış olan ve 15 Mayıs 2013 tarihinde Nevşehir'in Balcın köyü yakınlarındaki bir dere yatağında cesedi ortaya çıkan Nezen Germiyen'in İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenazesi toprağa verilmişti.

LÜTFİYE GÜNDÜZ OLAYI NEDİR?

Nevşehir’de 2013 senesinde kaybolan 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz, kaybolduğunda 40 yaşındaydı. Talihsiz kadınla ilgili şaşırtan iddialar ortaya atıldı. 8 sene önce esrarengiz biçimde ortadan kaybolan Lütfiye Gündüz, son olarak boşandığı eşi Duran Özdemir ve sevgilisi olduğu öne sürülen 28 yaşındaki Nurullah Koçyiğit ile görüşmüştü.

Nezen Germiyen ve Lütfiye Gündüz ile ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı. Müge Anlı ve ekibi iki konuda da Ahmet Taşlın’ın adının geçtiğini ifade etti. Görgü tanıklarından Müberya Hanım, Duran Özdemir’in olay günü evlerine geldiğini eşi Şefki ile beraber dışarı çıktıklarını daha sonra ayakkabıları çamur içinde geldiklerini öne sürdü. Lütfiye Gündüz’ün boşandığı eşi Duran Özdemir tarafından öldürüldüğünü iddia eden kadın ise bugüne kadar korktuğu için konuşmadığını söyledi.

LÜTFİYE GÜNDÜZ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Canlı yayında konuşan Nevzat Hamurcu, Lütfiye Gündüz’ün mavi bir varil içerisinde Kızılrmak’a atıldığını öne sürdü. Hamurcu, bu bilgiyi Duran Özdemir’in verdiğini fakat kendisinin ciddiye almadığını söyledi. Lütfiye Gündüz’ün üzerinden para kazandığı iddia edilen boşandığı eşi Duran Özdemir ve sevgilisi olduğu öne sürülen Nurullah ise korkunç iddianın doğruluğunu reddetti.


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