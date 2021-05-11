Nezen Germiyen kimdir, nasıl öldü? Müge Anlı'ya taşınan Nezen Germiyen cinayeti hakkında son gelişmeler...

Nezen Germiyen cinayeti, Lütfiye Gündüz’ün bulunması için Müge Anlı’nın programına başvurulmasıyla tekrardan gündeme geldi. Henüz 13 yaşında öldürülen Nezen Germiyen'niin nasıl öldüğü ve kim tarafından öldürüldüğü merak konusu. Peki Lütfiye Gündüz ve Nezen Germiyen cinayeti arasındaki bağlantı ne? Nezen Germiyen kimdir?

NEZEN GERMİYEN KİMDİR, NASIL ÖLDÜ?

Seneler evvel gerçekleşen fakat failiz bulunamayan Nezen Germiyen cinayeti, Lütfiye Gündüz'ün ailesinin Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurmasıyla birlikte tekrardan gündeme taşındı. Nezen Germiyen cinayeti ve Lütfiye Gündüz'ün kaybındaki son haberler, programın izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor.

Henüz 13 yaşında öldürülen Nezen Germiyen cinayeti ve Lütfiye Gündüz'ün kaybında seneler sonra şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Her iki kadının da çevresinde aynı insanların bulunması "Nezen Germiyen ve Lüftiye Gündüz’ü aynı kişi mi öldürdü?" sorularına sebep oldu. Görgü tanıklarının ifadeleri ise şüpheleri daha da artırdı.

Seneler önce Nevşehir'de Balcın köyü yakınlarındaki boş bir arazide bir genç kız cesedi bulunmuştu. Bu kızın 14 yaşındaki Nezen Germiyen olduğu ortaya çıkmıştı. Nar beldesinde bulunan evlerinden 1 Aralık 2012 tarihinde sabah saatlerinde okula gitmek için ayrılmış olan ve 15 Mayıs 2013 tarihinde Nevşehir'in Balcın köyü yakınlarındaki bir dere yatağında cesedi ortaya çıkan Nezen Germiyen'in İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenazesi toprağa verilmişti.