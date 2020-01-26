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Niğde'den Elazığ'daki depremzedeler için yardım gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 18:47 | Son Güncelleme

Niğde'den Elazığ'daki depremzedeler için yardım gönderildi

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan 8 tır yardım malzemesi, Elazığ'daki depremzedelere gönderildi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı çağrıya vatandaşlar duyarsız kalmadı.

Hızla organize olan Niğdeliler, kısa süre içinde yardım malzemelerini belediyenin belirlediği merkezlere getirdi.

Başkan Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların büyük hassasiyet gösterdiğini söyledi.

Depremin hemen ardından başlattıkları kampanya kapsamında kısa sürede 32 bin lira toplandığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"24 saatte 8 tır yardım toplandı. Küçük çocuklar kumbaralarındaki paralarla marketten malzeme alıp getirdi. Vatandaşlarımız orada neye ihtiyaç olduğuna inanıyorlarsa getirip bize teslim etti. Kışlık giysi ve gıda ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler var. İnşallah bir daha böyle bir deprem yaşamayız. Biz de belediyeler olarak gereken tedbirleri almak zorundayız. Birlik ve beraberlik içerisinde bu sıkıntıyı, felaketi atlatıyoruz. Allah bir daha bu memlekete böyle acılar yaşatmasın."

Yapılan duanın ardından tırlar, Elazığ'a uğurlandı.

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deprem Elazığ Niğde yardım yardım kampanyası

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