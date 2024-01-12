HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Nihal Candan ve Bahar Candan tutuklanmıştı! Soruşturmada yeni gelişme: 6 kişi daha yakalandı

Nihal Candan ve Bahar Candan tutuklanmıştı! Soruşturmada yeni gelişme: 6 kişi daha yakalandı

12.01.2024 09:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler, ucuza araç sattıklarını iddia ederek ‘Sazan sarmalı” yöntemiyle birçok kişiyi dolandıran çetenin üyesi oldukları iddiasıyla tutuklandı. Candan kardeşlerin soruşturmasına ilişkin yeni bir operasyon daha yapıldı. Yeni operasyonda örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen Berk E. (21), Şahin B. (46), Barış V. (45), Ali K. (92), Ebu B.G. ve Ahmed Y.Ç. gözaltına alındı. İşte detaylar...

Nihal Candan ve Bahar Candan tutuklanmıştı! Soruşturmada yeni gelişme: 6 kişi daha yakalandı

"Suç örgütüne üye olma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 2 ay önce İstanbul’da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmaya ilişkin yeni gelişme yaşandı.

kapak_132742

Devlet kurumlarından ihale yoluyla aldıkları araçları ucuza sattıklarını söyleyerek vatandaşları ’sazan sarmalı’ yöntemiyle dolandıran çeteye yönelik yeni bir operasyona yapıldı. Güven kazanmak için mağdurlarla yaptıkları görüşmelere Bahar ve Nihal Candan kardeşleri de çağırdığı iddia edilen örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen Berk E.(21), Şahin B.(46), Barış V.(45), Ali K.(92), Ebu B.G. ve Ahmed Y.Ç. gözaltına alındı.

bahar-nihal-candan-aa-2141073

OLAYIN GEÇMİŞİ

Devlet kurumlarından ihale yoluyla ucuza araç çıkararak sattıklarını söyleyerek vatandaşlara ulaşan şüphelilerin ilk etapta piyasa değerinin çok altında araç satarak güven kazandıkları sonrasında ise araç talepleri ve paraları topladıktan sonra ihalede sorun çıktı, ertelendi gibi söylemlerle vatandaşların paralarını ödemedikleri belirlenmişti. Çetenin herhangi bir araç teslimi yapmayarak 50 müştekiyi yaklaşık 100 Milyon lira dolandırdıkları tespit edilmişti.

87b24b13-5d89-4e5f-b621-edb416a6bc4e

Bu kapsamda yapılan çalışma neticesinde tespit edilen 24 şüpheli 2021 yılı haziran ayında yakalanmış ve şüphelilerin tamamı tutuklanmıştı. 2023 Mayıs ayında ise 6 şüpheli şahıs yakalanmış, adliyeye sevk edilen şahıslarda 1 i serbest kalırken 5 şüpheli tutuklanmıştı. Kasım ayında ise suç gelirlerini akladıkları iddia edilen Gülnihal Ç., Alisya B.C. ve Hacı İ.S. isimli şahıslar yakalanarak tutuklanmışlardı.

İHA

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölümden kıl payı kurtuldu! İşte o anlarÖlümden kıl payı kurtuldu! İşte o anlar
Erdoğan'dan radikal karar: O isimlerin üstü çizildiErdoğan'dan radikal karar: O isimlerin üstü çizildi
Yeniden Refah'tan İstanbul adımı! 'Kurum' açıklaması ses getirmişti: Adaylık için o isimler ön plana çıktıYeniden Refah'tan İstanbul adımı! 'Kurum' açıklaması ses getirmişti: Adaylık için o isimler ön plana çıktı
Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Nihal Candan
En Çok Okunan Haberler
Emekliye oransal artışta hangi oran gündemde?

Emekliye oransal artışta hangi oran gündemde?

Mansur Yavaş adaylıktan çekilirim dedi mi? Altaylı 'kendisiyle konuştum' diyerek açıkladı: AK Parti'nin Yavaş'a teklifini de söyledi

Mansur Yavaş adaylıktan çekilirim dedi mi? Altaylı 'kendisiyle konuştum' diyerek açıkladı: AK Parti'nin Yavaş'a teklifini de söyledi

Hem ABD hem İngiltere saldırıya geçti: Savaş uçakları o kentleri vurdu

Hem ABD hem İngiltere saldırıya geçti: Savaş uçakları o kentleri vurdu

Meteoroloji’den yoğun kar yağışı uyarısı! İl il açıklandı! Bir uyarı da İstanbul için geldi…

Meteoroloji’den yoğun kar yağışı uyarısı! İl il açıklandı! Bir uyarı da İstanbul için geldi…

Orgazm sahnesi uzun süre konuşulmuştu! Ödül gecesi tarzı olay oldu

Orgazm sahnesi uzun süre konuşulmuştu! Ödül gecesi tarzı olay oldu

Yeniden Refah'tan İstanbul adımı! 'Kurum' açıklaması ses getirmişti: Adaylık için o isimler ön plana çıktı

Yeniden Refah'tan İstanbul adımı! 'Kurum' açıklaması ses getirmişti: Adaylık için o isimler ön plana çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Çok satanlarda zirvede! Columbia outdoor ayakkabı indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia outdoor ayakkabı indirime girdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.