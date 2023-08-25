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  4. Nijer'den Fransa'ya 48 saat süre! Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'nin ülkeden ayrılması istendi

Nijer'den Fransa'ya 48 saat süre! Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'nin ülkeden ayrılması istendi

25.08.2023 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijer'deki darbe sonrasında Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte ülkede istenmeyen adam ilan edildi. Nijer, Fransa'ya gönderdiği belgede Büyükelçi Itte'nin 48 saat içinde ülkeden ayrılmasını istedi.

Nijer'den Fransa'ya 48 saat süre! Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'nin ülkeden ayrılması istendi

Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından Fransa Dışişleri Bakanlığına gönderilen belgede, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Itte'nin agremanının iptal edilmesine karar verildiği kaydedildi.

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48 SAAT SÜRE VERİLDİ

Belgede, Büyükelçi Itte'nin 48 saat içinde ülkeden ayrılması istendi.

Nijer'de 26 Temmuz'da başa gelen askeri yönetim, daha önce de Fransa ile imzalanan 5 askeri işbirliği anlaşmasının iptal edildiğini duyurmuştu.

NİJER'DEKİ DARBE!

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Fransa Nijer

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