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Nijerya'da cezaevine düzenlenen saldırıda firar eden mahkumlar, teslim olmaları halinde cezalandırılmayacak

07.04.2021 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya hükümeti, 5 Nisan'da ülkenin güneyindeki İmo eyaletinde bir cezaevine düzenlenen saldırıda firar eden mahkumların, teslim olmaları halinde firar ettikleri için ceza almayacağını bildirdi.

Nijerya'da cezaevine düzenlenen saldırıda firar eden mahkumlar, teslim olmaları halinde cezalandırılmayacak

Nijerya İçişleri Bakanı Rauf Aregbesola, silahlı kişilerin 5 Nisan'da İmo eyaletinin başkenti Owerri'deki cezaevine düzenlediği saldırının ardından bölgeyi ziyaret etti.

FİRAR EDEN MAHKUMLARA GERİ DÖNME ÇAĞRISI

Aregbesola, ziyaret sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hükümetin "aşağılık eylemin" arkasındaki failleri yakalamak için çalışma başlattığını belirtti.

Firar eden mahkumlara geri dönmeleri çağrısında bulan Aregbesola, cezaevinden kaçmanın büyük bir suç olduğunu, mahkumların kendi istekleriyle cezaevine geri dönmeleri halinde firar ettikleri için cezalandırılmayacağını ifade etti.

SALDIRIDA 1844 MAHKUM FİRAR ETTİ

İmo eyaletinin başkenti Owerri'deki cezaevine 5 Nisan'da silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda, 1844 mahkum firar etmiş, 50 araç kundaklanmıştı. Saldırıda 6 firari gönüllü olarak dönerken, 35 mahkum ise kaçmayı reddetmişti.

Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor. Güney bölgesinde 29 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, IPOB üyesi 16 kişi, silah ve bombalarla yakalanmıştı.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti. Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi silahlı saldırı

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