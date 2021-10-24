HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Nijerya'da hapishaneye silahlı saldırı! 575 mahkum firar etti

Nijerya'da hapishaneye silahlı saldırı! 575 mahkum firar etti

24.10.2021 02:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Oyo eyaletinde, hapishaneye düzenlenen silahlı saldırı sonucu 575 mahkumun firar ettiği bildirildi.

Nijerya'da hapishaneye silahlı saldırı! 575 mahkum firar etti

Nijerya Cezaevi Dairesi Oyo Eyaleti Sözcüsü Olanrewaju Anjorin, basına yaptığı açıklamada, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin dün gece Oyo'daki Abolongo bölgesindeki hapishaneye düzenlediği saldırıda 837 mahkumun firar ettiğini belirtti.

Nijerya'da pazar yerine düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı yükseldiNijerya'da pazar yerine düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı yükseldi

Saldırının ardından 262 mahkumun yakalandığını aktaran Anjorin, halen 575 mahkumun firarda olduğunu ve bu kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığını kaydetti.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Anjorin saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade etti.

Nijerya'nın Kogi eyaletinde 13 Eylül'de silahlı kişilerin bir hapishaneye düzenlediği saldırıda 240 mahkum firar etmişti. (AA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nijerya'da önemli mesajlarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nijerya'da önemli mesajlar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2.44 promil alkollü çıkan sürücüden polise ilginç soru2.44 promil alkollü çıkan sürücüden polise ilginç soru
PARTNERİngiltere bu görüntüyü konuşuyor! Son hedefi 20 yaşındaki üniversiteli kız olduİngiltere bu görüntüyü konuşuyor! Son hedefi 20 yaşındaki üniversiteli kız oldu
Bilanço giderek ağırlaşıyor! Durum endişe vericiBilanço giderek ağırlaşıyor! Durum endişe verici
Anahtar Kelimeler:
Nijerya silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

23 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

23 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Davutoğlu'ndan 'istenmeyen adam' açıklaması: Ülkeye yazık ediyorsunuz

Davutoğlu'ndan 'istenmeyen adam' açıklaması: Ülkeye yazık ediyorsunuz

Bölge bölge uyardı: Yağmur ve kar geliyor

Bölge bölge uyardı: Yağmur ve kar geliyor

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Arka Sokaklar’da kriz! Sete çıkmama kararı aldılar

Arka Sokaklar’da kriz! Sete çıkmama kararı aldılar

Araç sahipleri dikkat! Benzine yeni zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Benzine yeni zam geliyor

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

TÜGVA yurdu önünde tekme tokat kavga

TÜGVA yurdu önünde tekme tokat kavga

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor

Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor

Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı

Müşterisinin yıkamaya getirdiği halı servet değerinde çıktı

Gelin ve damat düğün günü hayatlarının şokunu yaşadı

Gelin ve damat düğün günü hayatlarının şokunu yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.