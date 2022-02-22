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Nikah daireleri bugün doldu taştı! '22.02.2022' çılgınlığı

22.02.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nikah daireleri bugün evlenmek isteyen çiftlerle adeta doldu taştı. '22.02.2022' tarihinde evlenmek isteyen ve aylar öncesinde randevu alan çiftler bugün, salonlarda yoğunluk oluşturdu. Yoğun günlerden birini yaşadıklarını ifade eden Nikah Memuru Yeter Soylu, "Çiftlerimize mutluluk diliyoruz" diye konuştu.

Nikah daireleri bugün doldu taştı! '22.02.2022' çılgınlığı

Nikah daireleri aylar öncesinden '22.02.2022' tarihinde evlenmek için başvuran çiftlerle bugün dolup taştı. İstanbul'da akılda kalıcı ve özel bir tarihte evlenmek isteyenlerin tercihleri 22 Şubat olurken, Avcılar'da da 22.02.2022 tarihine yoğun ilgi gösterildi.

ÇİFTLER ÖZELLİKLE SEÇTİ

Avcılar Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Memuru Yeter Soylu, çiftlerin bu yıl '02.02.2022', 14 Şubat 'Sevgililer Günü' ve '22.02.2022' tarihlerini özellikle seçtiklerini belirtti. Soylu, bugün 6 saat içerisinde aralarında yabancıların da bulunduğu toplam 15 çiftin nikah randevusu olduğunu söyledi. Yoğun günlerden birini yaşadıklarını ifade eden Soylu, "Çiftlerimize mutluluk diliyoruz" dedi.

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Evlenmek için 22.02.2022 tarihini seçen Merve Şan ile Muhammet Tosun çifti, 'bu tarihi uzun süre önce özellikle belirlediklerini' söyledi. Suriyeli Rama Ali Elkıreyt ile Hüseyin Alali Alkret çifti ise, 22.02.2022 tarihinin kendileri için çok güzel bir tesadüf olduğunu belirtti.

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(DHA)

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