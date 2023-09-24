Nikah son anda iptal edildi, aileler tekme tokat birbirine girdi! Erkek tarafı ev eşyalarını almak için evin önüne gelince...

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde evlenmek üzere olan çiftin iptal olan nikahı gerginliği artırdı. Erkek tarafı eşyaları almaya gelip iddiaya göre eve zorla girmek isteyince aileler arasında tartışma başladı, tartışma hızla kavgaya döndü. Sokağa taşınan kavganın sonlanması için polis devreye girdi.

SON ANDA EVLİLİKTEN DÖNDÜLER

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İki genç arasında geçtiğimiz cuma günü kıyılacak olan nikah iddiaya göre, yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iptal edildi.

EVE ZORLA GİRMEK İSTEDİLER

Erkek tarafı dün akşam saatlerinde binanın giriş katında bulunan daireye gelerek, ev eşyalarını geri almak istedi. Kız tarafı ile tartışan erkek tarafının zorla eve girmek istemesi sonrası tartışma yaşandı.

TEKME TOKAT BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokak ortasında kavgaya tutuşan taraflar, tekme tokat birbirlerine saldırdı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİS DEVREYE GİRDİ

Kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Kavgaya karışan kişilerin gözaltına alındığı, tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

KAYSERİ'DE DE DÜĞÜN ÇIKIŞI BIÇAKLI KAVGA: UZMAN ÇAVUŞ ÖLDÜ

Kayseri'de ise düğün sonrası iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Uzman Çavuş Utku Can Demir (26) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Düğün sonrası iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Diyarbakır'da görev yapan Uzman Çavuş Utku Can Demir ve 2 arkadaşı, kimliği henüz bilinmeyen kişilerce bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Utku Can Demir, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Demir'in cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, polis olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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(DHA)

