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Nikah sonrası halaya 9 bin TL ceza!

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2020 17:13 | Son Güncelleme

Bahçelievler'de koronavirüs nedeniyle yasaklanan eğlence kurallarına aldırış etmeyen bir grup kişi, nikah sonrası bahçede toplanarak halay çekti. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri 10 kişiye 9 bin TL para cezası uyguladı. İşte yasakları umursamayan kişilerin cezası kalmayan eğlencesinden görüntüler...

İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19’a yönelik tedbirleri içeren genelge kapsamında 81 ilde düğünler yasaklanırken, nikahların bir saat içinde tamamlanması kararı alınmıştı. Bu kararın ardından birçok düğün iptal edilirken, nikahlar devam ediyor. Bahçelievler Evlendirme Dairesi’nde ise bir çiftin nikahının kıyılmasının ardından adeta korona virüsü yok sayan görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerin medyada yer almasının ardından Bahçelievler Kaymakamlığı harekete geçti. Yapılan araştırmalar neticesinde halay çeken kişilerin adresleri tespit edildi. Halay çeken 10 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince toplamda 9 bin TL para cezası kesildi.

İHA

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