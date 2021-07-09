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Nintendo Switch Pro iddiaları boş çıktı

09.07.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konsol sektöründeki önemli isimlerden biri olan Nintendo, halihazırda satışta olan güncel konsolu Switch’i 2017 yılında satışa sunmuştu. Nintendo Switch teknolojisi ve gücü itibariyle PS4 ve Xbox One’ın hayli gerisinde bir performans sunuyordu. Fakat bu durum Switch’in satışlarını engellemedi.

Nintendo Switch Pro iddiaları boş çıktı

Nintendo’nun yenilikçi yapısı, oyunculara farklı bir deneyim sunması, genel itibarıyla Switch’i başarılı kıldı. Fakat Switch’in teknik donanım açısından güçsüz olmasından ötürü üçüncü parti oyun desteği istenilen seviyelere gelemedi.

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Bu bağlamda bir süredir Nintendo’nun daha güçlü bir Switch modeli geliştireceğine dair söylentiler mevcuttu. Fakat bu söylentiler geçtiğimiz gün duyurulan Nintendo Switch OLED versiyon ile son buldu.

NINTENDO SWITCH OLED NELER SUNUYOR?

Yeni Nintendo Switch OLED versiyon teknik donanım tarafında önemli bir yenilik sunmuyor. Cihazın isminden de anlaşılabileceği üzere yeni Switch modelinin en önemli artısı OLED bir panel ile geliyor olması. Bunun dışında pek fark yok diyebiliriz.

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Şunu da dipnot olarak belirtelim. Nintendo OLED ekranlı Switch’i satışa sunmasıyla birlikte diğer Switch konsollarının satışına da devam edecek. Yani yeni Switch çıktığı için eskisinin satışı sonlanmayacak. Ayrıca Switch Lite da satılmaya devam edecek.

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