Nisa Mihriban bebek en son onun elinden mama yemişti! Bakıcının ifadesi ortaya çıktı

Türkiye günlerdir İstanbul'da Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın, Pendik'te terk edilmiş halde bulduktan sonra sütannelik yapıp "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeği konuşuyor. Nisa bebek, yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılmış, durumu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip edilmeye başlanmıştı. Bebeğin sağlık durumunun ciddi olduğu, beyin ölümü açısından kesin sonucun ise daha belirlenmediği bildirildi.

''Yapılan ilk muayene sonucunda aspire ettiği anlaşılan bebeğin kalbinin ve solunumunun olmaması üzerine hemen entübe edildiği, yaklaşık 30 dakika daha yapılan resüsitasyon neticesinde kalp atımlarının alınmaya başlandığı'' belirtilen açıklamada, "Çocuk yoğun bakım ünitesine yatırılarak solunum cihazına bağlanan Nisa bebeğin genel durumu ciddi olup, sedasyon ve anti ödem tedavisi altında takip edilmektedir. Durumunda bir iyileşme gözlenmeyen bebeğin beyin fonksiyonları detaylı olarak araştırılmakta olup, beyin ölümü açısından kesin sonuç daha belirlenmemiştir. Yapılacak yeni test ve tetkiklerin sonucunda Nisa bebek ile ilgili son durumun önümüzdeki 24-48 saat içinde netlik kazanması beklenmektedir." denilmişti.

BAKICININ İFADESİ: BESLEDİM YATAĞINA YATIRDIM

Öte yandan Sabah gazetesinin haberine göre, Nisa bebeği yuvada en son besleyen bakıcının ifadesi ortaya çıktı. Yaklaşık bir hafta önce işe başladığı öne sürülen bakıcı D.Y. ifadesinde; "Tek anne olarak çalışıyordum. Yuvaya geldikten sonra çocuklara mama vermeye başladım. Nisa bebek çok ağlıyordu önce ona verdim. Kucağıma alıp biberon ile besledim ve yatağına yatırdım. Diğer çocukar da ağladığı için tek tek besledim" dediği öne sürüldü.

''NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM''

İddiaya göre bebeklerin beslenmesi bittikten sonra içeri giren bir temizlik görevlisi, Nisa bebeğin hareketsiz olduğunu fark etti. Bu arada çocukları yıkamak için odadan ayrıldığını öne süren D.Y., "İkinci çocuğu almaya geldiğimde Nisa bebek yoktu. Temizlikçi, doktor odasına götürmüş orada müdahale edilmiş. Ben Nisa bebeğe ne olduğunu, boğazına bir şey kaçıp kaçamadığını, neden fenalaştığını, hareketsiz duruma neden geldiğini bilmiyorum. Ben yatağa bıraktığımda gayet iyiydi. Benim ihmalim yok" dediği iddia edildi.



