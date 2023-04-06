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  4. Nişan atan çiftin aileleri kavga etti, 5 kişi yaralandı! Polis TOMA ile müdahale etti

Nişan atan çiftin aileleri kavga etti, 5 kişi yaralandı! Polis TOMA ile müdahale etti

06.04.2023 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da, ayrılan nişanlı çiftin aileleri arasında başlayan husumet kavgayla bitti. Aileler arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Polis kavgayı ayırmak için biber gazları ve TOMA'yla müdahale etti.

Nişan atan çiftin aileleri kavga etti, 5 kişi yaralandı! Polis TOMA ile müdahale etti

Olay, akşam saatlerinde Seyitler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çift arasında atılan nişan nedeniyle iki aile husumet başladı. İddiaya göre, kız tarafı, bir süre önce bozulan nişanın ardından, kızı başkasıyla nişanlamak istedi. Bunu duyan erkek tarafı ise kız tarafıyla konuşmak istedi.

TOMA VE BİBER GAZLARIYLA MÜDAHALE ETTİ

İki aile arasında başlayan sözlü tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ailelerden 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis tarafları ayırmak için TOMA ve biber gazıyla kavgaya müdahale etti. Olayla ilgili gözaltılar olduğu öğrenildi. (DHA)

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Batman kavga

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