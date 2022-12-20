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Nisanda erken seçim sesleri! Erdoğan'ın "Bahçeli ile oturalım, dertleşelim" sözleri kulisleri hareketlendirdi, CHP'den açıklama

20.12.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye haziran ayında yapılması planlanan seçimlere doğru geri sayımını sürdürürken, Cumhurbaşkan Erdoğan'ın 'erken seçim' sorusuna verdiği yanıt gündem oldu. Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'yle yapacağı görüşmeyi işaret ederek yaptığı açıklama kulisleri hareketlendirdi. "Nisan ayında erken seçim olabilir" iddiası iyiden iyiye konuşulmaya başlanırken, CHP'den 'şartlı evet' geldi. İşte gündem yaratan erken seçim tarihi iddialarıyla ilgili tüm detaylar...

Nisanda erken seçim sesleri! Erdoğan'ın "Bahçeli ile oturalım, dertleşelim" sözleri kulisleri hareketlendirdi, CHP'den açıklama

Seçim tarihi belirsizliği sürerken planlanan "18 Haziran 2023" tarihinin YKS sınavına denk gelmesi tartışma yaratmıştı. ÖSYM, üniversiteye giriş sınavı için 18 Haziran tarihini açıklayıp sonra geri çekerken, erken seçim tartışmaları yeniden alevlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mardin'de gençlerle sohbet ederken erken seçimle ilgili bir soruya verdiği yanıt, erken seçim iddialarını yeniden gündeme getirdi.

ERDOĞAN: "BU SEÇİM ÖYLE BİR SEÇİM OLACAK Kİ..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de, seçim tarihine ilişkin bilgi isteyen bir gencin, "Seçim haziranda denildi. Ama mayısta olacağı da söyleniyor. Tatil planları yaptık. Tatil seçime denk gelirse tatilimiz yanar. Sizin için tatili de yakarız." ifadeleri üzerine Erdoğan, "Bu seçim öyle bir seçim olacak ki bu ne tatillere değer ne tatillere... Çünkü bu seçimin neşesini hep birlikte farklı yaşayacağız." yanıtını verdi.

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"CUMHUR İTTİFAKI OLARAK OTURALIM, DERTLEŞELİM! TARİH VERİRİZ"

Aynı gencin "Seçim tarihiyle ilgili sizden bir tüyo alabilirsek ona göre plan yapacağız." demesi üzerine Erdoğan, "Şimdi acele etme tüyoda çünkü Cumhur İttifakı olarak oturalım, dertleşelim. Ondan sonra tüyoyu değil de gerçeğini biz size veririz." açıklamasında bulundu.

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CHP'DEN NİSAN AYI İÇİN 'ŞARTLI EVET'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, seçimlerin erkene alınacağı iddiasıyla ilgili bir soruya, "Bizim kanaatimiz, nisan başına kalmadan yapılacak her erken seçim teklifine tamam demek yönündedir ancak nisan başından itibaren yapılacak seçim yine kanaatimizce artık erken seçim değildir. Siyaset mühendisliğidir, dolayısıyla böyle bir senaryonun içinde yer almayız. Cumhurbaşkanının yetkisi vardır. Nisan ayı başından sonra kendi göbeklerini kendileri keserler" dedi.

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