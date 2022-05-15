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  4. Nişan yemeği hastanelik etti! Çok sayıda kişi zehirlendi

Nişan yemeği hastanelik etti! Çok sayıda kişi zehirlendi

15.05.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta nişan yemeğinden 19 kişi zehirlendi. Halsizlik ve kusma gibi şikayetlerle hastaneye başvuran kişiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Öte yandan yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nişan yemeği hastanelik etti! Çok sayıda kişi zehirlendi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir nişan etkinliğinde dağıtılan tavuk yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 19 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Çamcılar Köyü'nde 60 kişinin katıldığı nişan töreninde ikram edilen tavuk yemeğini yiyenlerden bir kısmı rahatsızlanarak Alaplı Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastaneye başvuran 19 kişi, halsizlik ve kusma gibi şikayetlerle gıda zehirlenmesi şüphesi ile tedaviye alındı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin tavuktan numune aldığı olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tedavisi tamamlanan 19 kişi taburcu edildi. (DHA)

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