Nişan yüzükleriniz kişiliğiniz hakkında bilgi veriyor

Kadınların çok kullandığı aksesuarlar arasında yüzükler yer alıyor. Yüzüklerin birçok modelde, renkte ve boyutta çeşidi bulunuyor. Her kadının nişan yüzüklerinden beklentisi farklılık gösteriyor. TikTok’ta büyük etki yaratan paylaşım yapan bir kadın her yüzük modelinin farklı karaktere sahip olduğunu belirtti.

Yuvarlak: Sen klasiksin. Tasarımcıyı seviyorsun, hayattaki güzel şeyleri seviyorsun . Ayrıca hafta sonları kızlarla içki içmeyi de seviyorsun. Ama aynı zamanda grubun annesisin ve akşam 9'a kadar yatağa dönmen gerekiyor” dedi.

Oval: Eşin muhtemelen bir Range Rover sürüyor ve titizlikle organize edilmiş "harika ev partileri" düzenliyor üç çocuklu bir anne olduğu şakasına devam etti.

Elmas: En iyi kalpli ve kahve bağımlısı olan “sorunsuz bir kraliçe” olarak belirledi.

Dikdörtgen: Dikdörtgen parlak serme yüzüğü takan kadınlar için “Ana karakter sizsiniz. Olmayı istemezsin ama ana karakter olmak size düşer” dedi.



