Nissan ve NASA ortak çalışıyor! Elektrikli araçlar için dikkat çeken adım: "Ezber bozacak"

Nissan, elektrikli araçlarda "ezber bozacak" yeni batarya üretecek. Nissan, elektrikli araçlara (EV) yönelik "ezber bozacak" yeni tip batarya üretiminde ise NASA ile iş birliği yapacak.

TAM KATI HAL BATARYA İŞ BİRLİĞİ

Japon üretici, EV'lere yönelik daha hızlı şarj olabilecek ve daha hafif batarya için NASA yeni proje iş birliği yapacağını duyurdu.

Firmanın açıklamasına göre Nissan, NASA iş birliğinde lityum-iyon bataryaların yerini alacak tam katı hal batarya imal edecek.

MEVCUT KULLANILANLARIN YARISI BÜYÜKLÜĞÜNDE OLACAK

Yeni tip bataryalar, mevcut kullanılanların yarısı büyüklüğünde olacak ve 15 dakikada yeniden şarj edilebilecek.

Nadir metaller dahil pahalı materyallerin kullanıldığı lityum-iyon bataryaların yerini alacak yeni ürünlerin lansmanının 2028'de yapılması hedefleniyor.

"EZBER BOZACAK"

Nissan Başkan Yardımcısı Nakaguro Kunio, projeye yönelik firmanın "rekabetçi" özelliğine dikkati çekerek "ezber bozacak" bir batarya üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Şirket yöneticilerinden Kazuhiro Doi, ABD'deki University of California San Diego'nun katkı sunacağı proje sonunda ortaya çıkacak ürüne "hem NASA'nın hem de Nissan'ı ihtiyacı olduğunu" belirtti. (AA)

