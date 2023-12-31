Norm Ender attığı tweetle gündem oldu! 'Parla'yı da istememeleri ayrıca bir gurur vesikası oldu benim için'

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Cuma günü oynanacak olan Süper Kupa maçında ‘Atatürk ve İstiklal Marşı’ krizi yaşandı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan 2023 Turkcell Süper Kupa final maçı, Atatürk pankartı ve tişörtüne izin verilmemesi nedeniyle ertelendi. Takımların maç öncesinde sahaya Atatürk tişörtleriyle ve seremoniden önce sahaya Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözlerinin yazılı olduğu pankartlarla çıkmak istemesi, Suudiler tarafından kabul görmedi. Takımlar bunun üzerine maça çıkmayı reddetti ve maç ertelendi.

Süper Kupa'da Suudiler tarafından Norm Ender'in 100. yıl marşı da krize dönüşmüştü. Cumhuriyet'in 100. yılına özel Parla isimli marş yapan ünlü rapçi Norm Ender, konu hakkında açıklama yaptı.

X hesabından fotoğrafını paylaşan Norm Ender, şunları yazdı:

"Atatürk pankartlarıyla beraber Parla'yı da istememeleri ayrıca bir gurur vesikası oldu benim için. Kralların canını sıkan marş olarak tarihe not düşülsün. Yeni yıla girerken artık daha büyük bir coşkuyla PARLAAA diye haykırmak boynumuzun borcudur! Herkese mutlu yıllar dilerim."





