Normal kitap yerine dijitalden okumayı tercih edenler için e-okuyucu önerileri

Teknolojinin son sürat gelişimiyle birlikte hayatımıza giren en önemli icatlardan biri hiç şüphesiz e-okuyucular oldu. E-okuyucular ile gelen yeniliklerle birlikte hem ağaçların kesilmesini önlüyorsunuz hem de okumak istediğiniz bir kitabı anında tabletinize indirip okumaya başlıyorsunuz. E-okuyucu almayı düşünüp kafanızda "Işıklı ya da ışıksız ekran mı alsam?" "Yoksa renkli ekran mı alsam?" gibi onlarca soru olabilir. Gelin, ihtiyaçlarınızı karşılayacak en iyi modellere birlikte bakalım.

1. Hem uygun fiyatlı hem de kuş gibi hafif!

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Listemizin en başında yer alan uygun fiyatlı ve performans olarak isteklerinizi rahatlıkla karşılayabilecek Focket markasının e-okuyucusu ile başlayalım. Oldukça kullanışlı detaylara sahip ürün, şık görünümüyle kitap okuma zevkini iki katına çıkarabilen bir alet. Dilediğiniz yazıyı ve görseli açabileceğiniz bu ürün, fonksiyonel yapısıyla öne çıkıyor. 32 GB'lık belleğe sahip Focket E-Reader ile okumayı en sevdiğiniz kitapları tek bir alanda depolayabilirsiniz. Ürünün dokunmatik özelliği bulunmasa da 189 gramlık ağırlığıyla oldukça hafif bir tasarıma sahip. Focket'in ürettiği son derece uygun fiyatlı bu modeli hafta sonu kaçamaklarınızda yanınızda kolaylıkla taşıyabilirsiniz.

2. Gözünüzü yormayacak tasarım

Amazon Yeni Kindle Oasis, kitap kurtlarının bayılacağı dijital e-okuyuculardan bir tanesi! Geniş ekranı olan modelde en sevdiğiniz kitabı zevkle okuyacaksınız. Göz yormayan tasarıma sahip modelin aydınlatma özelliği sayesinde geceleri odanızın ışığını açmadan yatağınızda kitap keyfi yapabilirsiniz. Modelin içerisinde yer alan IPX 8 özelliği, cihazın su almasına engel oluyor. Su geçirmez özelliği sayesinde tatil keyfinizi gönül rahatlığıyla çıkarabilirsiniz. Ürünün kasası dışarıdan gelebilecek darbelere karşı oldukça dayanıklı olduğu için kitap okumanın zevkini uzun yıllar boyunca yaşayabilirsiniz. WiFi ve Bluetooth'a bağlanarak ya da Amazon Bulut uygulamasını kullanarak ürünün keyfini sürebilirsiniz.

3. Size uygun olan yazı tipini ayarlayıp hemen okumaya başlayın

Uygun fiyatlı olup fiyat ve performans olarak istediklerinizi fazlasıyla yerine getirecek bir cihaz arıyorsanız Kobo Terazi 2 modeli tam size göre! 7 inç ekrana sahip e-okuyucu ile yazılarınızın boyutlarını dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Fonksiyonel özellikleriyle öne çıkan cihazdaki mavi ışık filtresi, geceleri kitap okumanızı oldukça kolaylaştırıyor. 50'den fazla yazı tipi ve boyutu bulunduran ürün sayesinde kullanıcılar çoklu seçeneğe sahip olmanın keyfini sürüyor. 8 GB hafıza alanına sahip olan ürünün içinde onlarca kitabı muhafaza edebilirsiniz. Ayrıca e-okuyucunun su geçirmez özelliğe sahip olması, tercih edilmesinde önemli etkenler arasında yer alıyor.

4. Âdeta bir tablet gibi

Bütün gün kitap okuyan bir kitap kurduysanız şarj ve hafıza ömrüyle sizi mest edecek Onyx Boox Note Air ürününü incelemenizde fayda var. 64 GB'lık dev hafızasıyla âdeta bir kütüphaneyi yanınızda taşıyabilme imkânına sahipsiniz. Oldukça tablete benzeyen bu cihazın özellikleri arasında neler yok ki? İçerisine en sevdiğiniz müzikleri yükleyip kitabınızı okuyabilirsiniz. En kullanışlı e-okuyuculardan bir tanesi olan ürün, kalemiyle birlikte geliyor! Dilerseniz ürüne klavye takıp e-okuyucunuzu daha da kullanışlı bir hâle getirebilirsiniz. Kâğıda benzeyen ince yapılı ekranı size çok rahat bir kitap okuma ve yazı yazma deneyimi sunuyor.

5. Renkli ekran deneyimi kitap okumayı daha eğlenceli hâle getiriyor

Renkli ekranı sayesinde kitap ve çizgi roman okumayı oldukça eğlenceli bir hâle getiren PocketBook InkPad Color, rengârenk görüntüsüyle kullanan kişiyi âdeta cezbediyor! 16 GB hafızaya ve 6 inçlik yeterli bir ekran boyutuna sahip ürün, çizgi romandan en sevdiğiniz kitaba kadar istediklerinizi yanınızda taşıyabilme imkânı sunuyor. Eğlenceli olan resimli kitapları çocuğunuza okuyabildiğiniz gibi kendiniz de bu keyfe ortak olabilirsiniz. Ayrıca renkli ekran yardımıyla üründe grafik okuma yapabilir, ekonomi bilginizi konuşturabilirsiniz. Bluetooth ve USB özelliği bulunan e-okuyucu ile kitabınızı sesli olarak da dinleyebilirsiniz. Birçok ses formatını desteklediği gibi PNG, JPG, JPEG uzantılı her fotoğrafı cihazınıza kaydedebilirsiniz.

6. Her belgeyle uyumlu bir e-okuyucu kimin işine yaramaz ki?

Listemize bir başka uygun fiyatlı e-okuyucu Amazon Kindle Touch ile devam ediyoruz. WiFi ve mikroçip özelliklerini destekleyen bu muhteşem ürünü elinizde veya ufak çantanızda istediğiniz yere götürebilme şansına sahipsiniz. Cebinize dahi sığdırabileceğiniz bu ürünün yaklaşık 174 gram pili ve 8 GB'lık hafızası bulunuyor. Farklı tarzda belgeleri açabileceğiniz ürünün çoklu dokunma ekranı ile birçok ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Göz yormayan özellikli ekran, sağlığınız için endişelenmenize engel oluyor. Çocuklarınıza gönül rahatlığıyla verebileceğiniz bu e-okuyucu ile kitap okumak çok daha eğlenceli olacak!

7. Her bütçeye uygun bir arayıştaysanız fiyat performans bakımından efsane bir ürün!

Uygun fiyatlı bir e-kitap arayışı içerisindeyseniz PocketBook Basic Lux 3 modeli son derece kullanışlı ürünlerden biri! Her bütçeye uygun olmasıyla göze çarpan bu ürünün göz yormayan aydınlatması ile rahat bir okuma süreci yaşayabilirsiniz. Dokunmatik bir ekranı veya kalemi bulunmasa da sağlam yapısı sayesinde uzun seneler boyunca ürünü kullanabilirsiniz. Beyaz ve siyah gibi farklı renk seçeneklerine sahip ürünü istediğiniz renkte tercih edebilirsiniz. SD kart ve çift çekirdekli işlemciye sahip cihaz, beklenen performansı fazlasıyla veriyor. Tamamen manuel olarak kullanılan ürün, size gerçek bir kitap okuma tecrübesi kazandırıyor.

8. Tasarım, estetik ve işlevselliğin bir araya geldiği fonksiyonel bir ürün

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Estetik görünümü kadar işlevselliğiyle de büyük beğeni toplayan Tolino Shine 3 her kitap kurdunun tercih edebileceği çok kullanışlı e-okuyuculardan biri. Ürünü tuttuğunuzda e-okuyucunun yapısı sayesinde iyi bir kavrama sağlar ve elinizden kaymaz. 8 GB dahili hafızaya sahip ürünün içerisine onlarca sevdiğiniz kitabı yükleyip hemen okumaya başlayabilirsiniz. SmartLight özelliği, e-okuyucunuzun ışığını günün saatine göre ayarlayabilir. Ürünün çevrim içi mağazasında 24 milyondan fazla e-kitap araması yapabilir, istediğiniz kitabı direkt olarak cihazınıza indirebilirsiniz. Sahip olduğu şık tasarımı sayesinde sanki kâğıt üzerinden kitap okuyormuş gibi hissedeceğinize eminiz.