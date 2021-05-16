Normalleşme döneminde kuaförler ve berberler açıldı mı? Berberler ve kuaförler açılacak mı, kuaförler ne zaman açılacak? İşte yeni genelge kararları...

17 gün süren tam kapanma uygulaması 17 Mayıs yani yarın itibariyle sona ermiş olacak. Normalleşme dönemi kararları vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilirken, tam kapanma döneminin bitişiyle beraber geçilecek olan 'kademeli normalleşme' kararları da yayınlanan yeni genelge ile belli oldu. Peki normalleşme döneminde kuaförler ve berberler açıldı mı,ü kuaförler ne zaman açılacak?

NORMALLEŞME DÖNEMİNDE KUAFÖRLER VE BERBERLER AÇILDI MI? BERBERLER VE KUAFÖRLER AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme dönemi için yeni genelgeyi yayınladı. Genelgede uzun süredir kapalı olan berber ve kuaförler ile ilgili karar da açıklandı. Buna göre kademeli normalleşme döneminde berberler ve kuaförler salgınla mücadele tedbirlerine uymak koşuluyla hafta içi günlerinde 07.00 ve 20.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edebilecek.

Genelgede kuaför, berber ve diğer işletmeler ile ilgili yer alan yeni kararlar ise şöyle;

"17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.