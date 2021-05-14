Normalleşme takvimi açıklandı mı? Tam kapanma ne zaman bitiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Aldığımız tedbirleri vatandaşımızın işine, aşına, ekmeğine zarar vermeyecek esneklikte uygulamaya özen gösteriyoruz. Sağlık hizmetlerindeki başarısını sosyal ve ekonomik desteklerle taçlandıran Türkiye, kendini kriz ikliminin dışında tutabilmiştir. Yeni yatırım ve istihdam arayışlarındaki yükseliş başta olmak üzere pek çok gösterge, ülkemizi aydınlık yarınların beklediğine işaret ediyor."

''Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Niyetimiz Mayıs ayı sonuna kadar ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz.

Vatandaşlar tam kapanma uygulaması sonrası alınacak yeni kararları takip etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatı ile video konferans vasıtasıyla bayramlaşma yaparak konuşuyor. Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar şu şekilde:

17 gün süren tam kapanma uygulamasında artık sona yaklaşıldı. Vatandaşların gündeminde tam kapanma sonrası uygulanacak olan normalleşme adımları yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme takvimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki normalleşme takvimi açıklandı mı?

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırı hakkında da yorumlarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Terör devleti İsrail'in zalimlikleri karşısında hem üzüntülü hem öfkeliyiz. (Filistin'de) Tüm dünya görmezden gelse bile İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz. Bu terör devleti artık tüm sınırları aşmış durumdadır. Kudüs tüm insanlığın ortak mirasıdır.

Dün Suriye sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna nasıl izin vermemişsek bugün de Mescid-i Aksa'nın mahremiyetine uzanan ellere aynı kararlılıkla karşı çıkıyoruz. Gücü masum sabilere, biçare kadınlara, mazlumlara yeten terör devleti İsrail'in zalimlikleri karşısında üzüntülü ve öfkeliyiz. Türkiye'nin bu konuda tavrı ilkeseldir."



