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Normalleşme takvimi açıklandı mı? Tam kapanma ne zaman bitiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

14.05.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'ta sona erecek olan 17 günlük tam kapanma uygulamasında sona yaklaşıldı. Vatandaşlar büyük bir merakla normalleşme adımlarını beklemeye koyuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme takvimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Peki normalleşme takvimi açıklandı mı? Tam kapanma ne zaman bitiyor? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması...

Normalleşme takvimi açıklandı mı? Tam kapanma ne zaman bitiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

17 gün süren tam kapanma uygulamasında artık sona yaklaşıldı. Vatandaşların gündeminde tam kapanma sonrası uygulanacak olan normalleşme adımları yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme takvimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki normalleşme takvimi açıklandı mı?

NORMALLEŞME TAKVİMİ AÇIKLANDI MI? TAM KAPANMA NE ZAMAN BİTİYOR? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKIYOR MU?

Vatandaşlar tam kapanma uygulaması sonrası alınacak yeni kararları takip etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatı ile video konferans vasıtasıyla bayramlaşma yaparak konuşuyor. Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar şu şekilde:

''Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Niyetimiz Mayıs ayı sonuna kadar ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz.

Aldığımız tedbirleri vatandaşımızın işine, aşına, ekmeğine zarar vermeyecek esneklikte uygulamaya özen gösteriyoruz. Sağlık hizmetlerindeki başarısını sosyal ve ekonomik desteklerle taçlandıran Türkiye, kendini kriz ikliminin dışında tutabilmiştir. Yeni yatırım ve istihdam arayışlarındaki yükseliş başta olmak üzere pek çok gösterge, ülkemizi aydınlık yarınların beklediğine işaret ediyor."

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırı hakkında da yorumlarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Terör devleti İsrail'in zalimlikleri karşısında hem üzüntülü hem öfkeliyiz. (Filistin'de) Tüm dünya görmezden gelse bile İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz. Bu terör devleti artık tüm sınırları aşmış durumdadır. Kudüs tüm insanlığın ortak mirasıdır.

Dün Suriye sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna nasıl izin vermemişsek bugün de Mescid-i Aksa'nın mahremiyetine uzanan ellere aynı kararlılıkla karşı çıkıyoruz. Gücü masum sabilere, biçare kadınlara, mazlumlara yeten terör devleti İsrail'in zalimlikleri karşısında üzüntülü ve öfkeliyiz. Türkiye'nin bu konuda tavrı ilkeseldir."

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