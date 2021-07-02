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Normalleşmenin ilk gecesinde kafede silahlı kavga: 1 ağır yaralı

02.07.2021 02:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da kademeli normalleşmenin ilk gecesinde bir kafede meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralanırken, 3 kişi gözaltına alındı.

Normalleşmenin ilk gecesinde kafede silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Subaşı Mahallesi Baraj Caddesi’nde bulunan bir kafede meydana geldi.

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OTOPARK MESELESİNDEN TARTIŞMA BAŞLADI

İddiaya göre, kafede iki grup arasında otopark meselesinden tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kafe çalışanı F.Y. tabancayla ateş ederek, karşı taraftan Ö.F.Y.’yi (24) karnından ağır bir şekilde yaraladı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli F.Y. ile birlikte F.K. ve O.U. polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya normalleşme
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