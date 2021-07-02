Kısıtlamalar sona erdi, sokaklar doldu taştı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte Türkiye genelinde sokaklar ve eğlence mekanları doldu taştı. Müzikli eğlence mekanları saat 00:00 itibarıyla faaliyetlerini sonlandırırken vatandaşların da gecenin ilerleyen saatlerinde evlerine döndüğü görüldü.

İSTANBUL'DA EĞLENCE MEKANLARI

İstanbul'da kimi vatandaşların aile ve arkadaşlarıyla birlikte eğlence mekanlarına gittiği görülürken kimileri ise İstiklâl Caddesi ve Taksim Meydan’ında yürüyüş yaptı.

Arkadaşının pandemide açtığı restorana ilk defa geldiğini söyleyen Barış Karacelep, "Vallahi çok mutluyuz. Artık eskiye döndük. Arkadaşımız bir buçuk sene oldu mekanını açtı, daha ilk defa gelebildik. Artık evde olmaya da alıştık, çok stres, sıkıntı oldu. Kilo aldık, spordan eksik kaldık. Şuan çok mutluyuz , şu yoğunluğu görünce bile mutlu oluyoruz" dedi.

Uzun bir aradan sonra tam zamanlı hizmet vermeye başlayan işletme sahibi Tarık Tandoğan, "Biz de çok etkilendik bu süreçten. Hayırlısı olsun umarım böyle bir şeyi bir daha yaşamayız. Umarım sağlıklı günlerde hep birlikte böyle dışarıda herkes eğleniyor. Ama umarım tekrardan yaşamayız. Çok zordu, biz de zor bir süreç atlattık, çünkü pandemi döneminde açılmış bir işletmeyiz biz. Umarım bundan sonra her şey herkes için daha iyi olur" diye konuştu.

BURSALILAR SAHİL KENARLARINA AKIN ETTİ

Bursa’da kısıtlamaların sona ermesi ve hava sıcaklığının yükselmesiyle vatandaşlar, sahil kenarlarına akın etti. Mudanya sahilinde adım atacak yer kalmazken, vatandaşların maske ve mesafe kurallarına riayet etmediği görüldü. Bazı işletmelerin önünde uzun araç kuyrukları oluşurken, ilçe merkezinde ise araç yoğunluğu meydana geldi.

Bazı vatandaşlar sahilde yürümeyi tercih ederken, bazı vatandaşlar sandalyeleri ile deniz kenarında oturmayı tercih etti. Öte yandan sokak sanatçısı Sefa Tatoğlu, çaldığı parçalarla ve söylediği parçalarla vatandaşlar eğlendirdi. Çay bahçeleri ve bazı işletmelerde kuyruklar oluştuğu görüldü. Mudanya sahilinde yaşanan kalabalık gece geç saatlere kadar devam etti.

KIRIKKALE'DE ESNAF BAYRAM ETTİ

Kırıkkale’de de kısıtlamaların son bulmasıyla vatandaşlar sokağa döküldü, esnaf bayram etti. Kırıkkaleli vatandaşlar, özlem giderdiği eski günlerine geri döndü. Aileler çocuklarıyla birlikte parklara akın etti. Cadde ve sokaklarda yaşanan hareketlilik esnafın yüzünü güldürdü. Caddelerde de zaman zaman araç yoğunluğu yaşandı.

34 yıldır mısır sattığını belirten İbrahim Akan, “Son pandemiden sonra baya sıkışık günler geçirdik. Çok şükür yasakların kalkmasıyla caddelerde hareketlilik başladı. İnşallah geçmişi telafi edeceğiz. Güzel günler yakındır diye düşünüyorum. Elhamdülillah işlerimize devam ediyoruz. Bugün ciddi bir hareketlilik var caddemizde. Sosyal mesafeye uyarak inşallah bu beladan kurtulacağız” dedi.

Kısıtlamaların kalkmasından dolayı mutlu olduğunu anlatan Sait Efe Uluyüz (10), “Aylar önce geldiydim buraya iyi olmuş parkı geliştirmişler. Mutluyum karantina bittiği için. Okullarda tatile girdi işte malum yaz da oldu, mutluyuz. Dünyamıza kavuştuk tekrardan. Yasaklar bittiği için şükür ediyoruz. Telefon falan oynuyorum da onlardan da sıkıldım. Dışarı çıkıp hava almak istiyorum yasak var. O derece yani. Parkımızı özledik, çevremizi özledik, doğamızı özledik. Mesela korona başlamadan önce burada piknik yapmayı özledik” ifadesini kullandı.

Stres atmak için torununu parka getirdiğini ifade eden Mehmet Sayın (60), “Eşimle birlikte torunu getirdik. Çocuklar evde perişan oldu bir yere çıkamadı. Stres atmak için yasaklar kalktıktan dolayı parka getirdik. Çocukları bahane ettik, bizde gelmiş olduk. O yüzden güzel bir akşam. Hem çocuklar hem de biz stres atmış olduk” dedi.

Hakan Uluyüz, “Korona yasağının ilk kalkış günü. Çocukları getirdik parkta oynasınlar diye. Çocuklar mutlu oldu. Aylardır kapalı duruyorlar okullar kapalıydı. Bir doğa havası alıyorlar şuanda. İnşallah bu aşılarında faydası olur da artık insanlar eski hayatına kavuşurlar özlediler çünkü” diye konuştu.

Kısıtlamaların kalmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Erdal Canbolat (62) ise “Çok mutluyuz çok sevinçliyiz. 15 aydır baya sıkıntılar oldu. Şimdi de çocukları aldık gezmeye çıktık şuanda. Parklarda eğleniyor çocuklar. Bizlerde şuan nefes aldık. Çok iyi oldu çok memnunuz” şeklinde konuştu.

BODRUM'DA EĞLENCE MEKANLARI DOLDU TAŞTI

Eğlencenin kalbi Bodrum’da da açılan eğlence mekanlarına yerli ve yabancı turistler akın etti. İlk günden yoğunluk yaşanan Gümbet Barlar sokağında kapasitelerinin yarısı kadar turist aldı. Eğlence mekanı girişlerinde ateş ölçerlere duran çalışanlar içeri girenlerin teker teker ateşini ölçüp maskesi olmayanlara maske verdi. Eğlenceyi özleyen vatandaşlar ve yabancı turistler gönüllerince eğlendi.

Kapılarını normalde gece 23:00’de açan ve sabah saat 05:00’e kadar devam eden eğlence saati değişti. Gece kulüpleri yeni normalleşmeyle birlikte akşam 20:00’de müşteri almaya başladı. 21:00’de başlayan eğlence 24:00’e kadar sürdü.

Öte yandan Bodrum merkezde de yaşanan hareketlilik gözlerden kaçmadı. Restoranlar, kafeler vatandaşlar ve yabancı turistlerle doldu taştı. Bodrum çarşısına yeniden hareketlilik geldi. (İHA)



