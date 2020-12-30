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Nubuk kumaş ve özellikleri

30.12.2020 14:42 | Son Güncelleme:
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Nubuk kumaş ve özellikleri

Derinin işlenmiş hali olarak bilinen nubuk kumaş, dayanıklı yapısı ve şık görünümü sayesinde evlerde en çok tercih edilen kumaş türüdür. Nubuk kumaş özellikleri nelerdir, nerede kullanılır ve diğer tüm detaylar burada!

Nubuk kumaş, özelliği itibariyle aslında deri çeşitlerinden biridir. Kumaşın arka ve ön yüzü birbirinden farklı görünüm sunar. Alt tarafı polar baskılı olmakla beraber, üst tarafı ise kadifemsi bir şekildedir. Bu özelliği ile nubuk döşemelik kumaş sektöründe en çok tercih edilen çeşittir.

Nubuk Kumaş Nedir?

Nubuk kumaş pek çok farklı kullanım alanı sunan kumaş türlerinden biridir. Derinin işlenmiş formu olan nubuk kumaşın aynı zamanda eskimiş gibi duran bir görünümü de olduğundan, uygulandığı yüzeye farklı bir stil katar. Ayrıca nubuk, doğal ve tarz görünümü oldukça sevilen bir kumaştır.

Nubuk kumaş ekstra parlak değildir ancak kendi yapısından kaynaklı olarak parlak bir görüntüye sahiptir. Bundan dolayı da özellikle nubuk kumaş koltuk, sandalye, şifonyer, dresuar gibi mobilyalarda sıklıkla tercih edilir. Ortama oldukça şık bir hava katan nubuk kumaşın tek kullanım yeri mobilyalar değildir. Kadın ve erkek ayakkabıları ile beraber son dönemlerde giderek meşhur olan nubuk kumaş, giyim sektöründe de geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Nubuk kumaş renkleri, kalitesi ve estetik duruşu ile nubuk kumaşın kullanım alanları konusunda pek çok farklı noktaya ulaşmasını sağlar.
Birçok farklı tarza da aynı yerden seslenen tasarımı ile nubuk kumaş, kullanım kolaylığını da beraberinde getirir. Hızlı temizlenebilen yapısı sayesinde, hangi üründe kullanılmış olursa olsun mutlak fonksiyon kullanım sunar. Yaşam alanlarında sık tercih edilmesinin nedeni ise görünümünün benzersizliğidir. Görünüş bakımından nubuk kumaşlar zengin ve estetik bir atmosfer sunar. Hem bu görüntüyü sağlayan hem de kullanımı pratik olan nubuk kumaşlar, son dönemin parlayan yıldızları arasında yer alır ve birçok sektörde tercih edilebilirliği de bir hayli yüksektir.

Nubuk Kumaşın Özellikleri Nelerdir?

Nubuk kumaş özellikleri konusunda pek çok şey söylenebilir. Hem şık hem de kullanışlı olan bu kumaş, alıcısına da pek çok faydayı bir arada sunar. Genel olarak nubuk kumaşın özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

· Güçlü ve dayanıklı bir yapısı vardır.
· Deri kumaşlara benzer ve uygulandığı yaşam alanına zengin bir görünüm katar.
· Her tarza hitap eden bir özelliktedir.
· Oldukça kullanışlı bir yapısı vardır.
· Nubuk kumaş koltuk takımı ve kanepe gibi oturma gruplarında sıklıkla kullanılır. Genel olarak döşemenin olduğu sektörlerde oldukça yoğun bir şekilde tercih edilir.
· Doğal bir kumaştır. Doğal bir kumaş olmasından dolayı da daha vadede kullanılabilir.
· Sıvıları emmeyen yapısı ile büyük bir kolaylık sağlar.
· Doğal bir kumaş olması sayesinde uzun süreli kullanımdan dışında başka artıları da vardır. Suni bir deri ilerleyen zamanda yıpranmış bir görünüme sahip olabilirken, nubuk kumaş eskise bile vintage görünümü ile tarzını korur.
· Görünümü bozulmayan nitelikli bir kumaş türüdür.
· Leke tutmama konusunda, pek çok farklı kumaş türünden daha kalitelidir. Bu da en sık tercih edilme nedenleri arasında yer alır.
· Geniş bir renk skalasına sahiptir. Bu yüzden her yaşam alanına uygunluk gösterir. En açıktan en koyuya sıralanan bu yelpaze sayesinde kullanıcılar, diledikleri yaşam alanına istedikleri renkte nubuk kumaşı kolaylıkla kullanabilirler.
· Tok duran ve kalın bir yapıya sahip olan nubuk kumaş, pek çok kişinin görsel zevkine de hitap eder.
· Nubuk kumaş, klasik ve spor ayakkabı yapımında kullanılır. Kaliteli ve dayanıklı yapısı ile kullanıldığı ayakkabı tasarımında ayrıcalık sunar.
· Nubuk kumaş hava geçirgenliği diğer kumaşlara nazaran daha azdır.

Pek çok özelliği sayesinde kullanıcılar tarafından tercih edilen nubuk kumaş her yaşa ve zevke hitap eder. Özellikle görünümün yanı sıra işlevselliği de önem veren kullanıcılar, yaşam alanlarının her köşesinde nubuk kumaşa yer verir.

Nubuk Kumaş Nerelerde Kullanılır?

Nubuk kumaş kullanım yeri açısından değerlendirildiğinde en fazla döşeme sektöründe kullanılır. Koltuk takımlarında ve kanepelerde yoğun olarak kaplaması yapılan nubuk kumaşın tek kullanım yeri mobilya sektörü değildir. Nubuk kumaşın bir diğer kullanım alanı ise kadın ve erkek ayakkabıları yapım sürecidir. Tok duran ve ağır bir yapısı olan kumaş, pek çok ayakkabı da aranan kalite formatına tam uyum sunar.

Nubuk kumaşın son dönemdeki en sık kullanım yerlerinden biri de dış giyim sektörü olarak göze çarpar. Özellikle nubuk kumaş son 2 yıldır etek ve trençkotlar oldukça ön plandadır. Gömlek tarzındaki giysilerde de sık sık nubuk kumaşın parçalı tasarımına rastlanır. Doğal bir kumaş olması ve kullanım kolaylığı sağlaması gibi özellikleri sayesinde nubuk kumaşların kullanım yelpazesi oldukça geniştir.

Renk çeşitliliği de pek çok alanda seçim konusunda önemli bir belirleyicidir. Siyah, gri, kahverengi gibi klasik renklerin dışına çıkan nubuk kumaşlarda ara renkler de bir hayli fazladır. Kullanıcının istediği rengi bulması ve dilediği rengi istediği ürüne yansıtması nubuk kumaş seçimiyle mümkündür. Gelişen teknoloji sayesinde uzun vadede nubuk kumaşların daha pek çok alanda kendine yer bulabileceğini öngörülür. Özellikle mobilya sektöründe nubuk kumaşın muazzam yükselişi ile beraber dekorasyon ürünlerinde de kullanımı artabilir. Giderek genişleyen bu çerçevenin içi, nubuk kumaş işlevlerinden dolayı gün geçtikçe daha da fazla dolabilir.


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