Nubuk kumaş ve özellikleri

Nubuk kumaş, özelliği itibariyle aslında deri çeşitlerinden biridir. Kumaşın arka ve ön yüzü birbirinden farklı görünüm sunar. Alt tarafı polar baskılı olmakla beraber, üst tarafı ise kadifemsi bir şekildedir. Bu özelliği ile nubuk döşemelik kumaş sektöründe en çok tercih edilen çeşittir. Nubuk Kumaş Nedir? Nubuk kumaş pek çok farklı kullanım alanı sunan kumaş türlerinden biridir. Derinin işlenmiş formu olan nubuk kumaşın aynı zamanda eskimiş gibi duran bir görünümü de olduğundan, uygulandığı yüzeye farklı bir stil katar. Ayrıca nubuk, doğal ve tarz görünümü oldukça sevilen bir kumaştır. Nubuk kumaş ekstra parlak değildir ancak kendi yapısından kaynaklı olarak parlak bir görüntüye sahiptir. Bundan dolayı da özellikle nubuk kumaş koltuk, sandalye, şifonyer, dresuar gibi mobilyalarda sıklıkla tercih edilir. Ortama oldukça şık bir hava katan nubuk kumaşın tek kullanım yeri mobilyalar değildir. Kadın ve erkek ayakkabıları ile beraber son dönemlerde giderek meşhur olan nubuk kumaş, giyim sektöründe de geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Nubuk kumaş renkleri, kalitesi ve estetik duruşu ile nubuk kumaşın kullanım alanları konusunda pek çok farklı noktaya ulaşmasını sağlar.

Birçok farklı tarza da aynı yerden seslenen tasarımı ile nubuk kumaş, kullanım kolaylığını da beraberinde getirir. Hızlı temizlenebilen yapısı sayesinde, hangi üründe kullanılmış olursa olsun mutlak fonksiyon kullanım sunar. Yaşam alanlarında sık tercih edilmesinin nedeni ise görünümünün benzersizliğidir. Görünüş bakımından nubuk kumaşlar zengin ve estetik bir atmosfer sunar. Hem bu görüntüyü sağlayan hem de kullanımı pratik olan nubuk kumaşlar, son dönemin parlayan yıldızları arasında yer alır ve birçok sektörde tercih edilebilirliği de bir hayli yüksektir.

Nubuk Kumaşın Özellikleri Nelerdir? Nubuk kumaş özellikleri konusunda pek çok şey söylenebilir. Hem şık hem de kullanışlı olan bu kumaş, alıcısına da pek çok faydayı bir arada sunar. Genel olarak nubuk kumaşın özellikleri şu şekilde sıralanabilir; · Güçlü ve dayanıklı bir yapısı vardır.

· Deri kumaşlara benzer ve uygulandığı yaşam alanına zengin bir görünüm katar.

· Her tarza hitap eden bir özelliktedir.

· Oldukça kullanışlı bir yapısı vardır.

· Nubuk kumaş koltuk takımı ve kanepe gibi oturma gruplarında sıklıkla kullanılır. Genel olarak döşemenin olduğu sektörlerde oldukça yoğun bir şekilde tercih edilir.

· Doğal bir kumaştır. Doğal bir kumaş olmasından dolayı da daha vadede kullanılabilir.

· Sıvıları emmeyen yapısı ile büyük bir kolaylık sağlar.

· Doğal bir kumaş olması sayesinde uzun süreli kullanımdan dışında başka artıları da vardır. Suni bir deri ilerleyen zamanda yıpranmış bir görünüme sahip olabilirken, nubuk kumaş eskise bile vintage görünümü ile tarzını korur.

· Görünümü bozulmayan nitelikli bir kumaş türüdür.

· Leke tutmama konusunda, pek çok farklı kumaş türünden daha kalitelidir. Bu da en sık tercih edilme nedenleri arasında yer alır.

· Geniş bir renk skalasına sahiptir. Bu yüzden her yaşam alanına uygunluk gösterir. En açıktan en koyuya sıralanan bu yelpaze sayesinde kullanıcılar, diledikleri yaşam alanına istedikleri renkte nubuk kumaşı kolaylıkla kullanabilirler.

· Tok duran ve kalın bir yapıya sahip olan nubuk kumaş, pek çok kişinin görsel zevkine de hitap eder.

· Nubuk kumaş, klasik ve spor ayakkabı yapımında kullanılır. Kaliteli ve dayanıklı yapısı ile kullanıldığı ayakkabı tasarımında ayrıcalık sunar.

· Nubuk kumaş hava geçirgenliği diğer kumaşlara nazaran daha azdır.