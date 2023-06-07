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Numan Kurtulmuş kimdir, kaç yaşında ve nereli? TBMM Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş'un yer aldığı görevler!

07.06.2023 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Numan Kurtulmuş TBMM Başkanı seçildi. Meclis'in yeni dönemindeki başkanının seçilmesi için oylama bugün yemin töreninin ardından başladı. İlk tur ve 2. turun ardından 3. tur oylaması da sona erdi. Yeni Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş oldu. Bu gelişmenin ardından Numan Kurtulmuş hakkında internette araştırma yapılıyor. Peki, Numan Kurtulmuş kimdir, kaç yaşında ve nereli? TBMM Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş hangi görevlerde yer aldı?

Numan Kurtulmuş kimdir, kaç yaşında ve nereli? TBMM Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş'un yer aldığı görevler!

Numan Kurtulmuş hakkında merak edilen detaylara ilişkin sorgulamalar hız kazandı. TBMM Genel Kurulu, geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli Başkanlığı'nda toplandı.Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş seçildi. TBMM Başkanı olan Ak Partili Numan Kurtulmuş'un hayatı ve biyografisi hakkındaki sorgulamalar hız kazandı. İşte detaylar...

ÜÇÜNCÜ TUR SONA ERDİ! YENİ BAŞKAN BELLİ OLDU

TBMM Başkanlığı seçiminde üçüncü tur da sona erdi. Üçüncü turda salt çoğunluk olan 301 oy aranıyordu. AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, üçüncü turda 321 oy alarak TBMM Başkanı seçildi.

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NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Numan Kurtulmuş, 1959 yılında Ordu'da dünyaya geldi. Baba adı İsmail Niyazi, anne adı Ayşe Güngör'dür.

Akademisyen olan Numan Kurtulmuş, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. ABD'de Temple Üniversitesi School of Business & Management'ta lisansüstü çalışmalarına devam etti.

ABD'de Cornell Üniversitesi New York State School of Industrial & Labor Relations'ta misafir öğretim üyesi olarak bulundu ve doktorasını tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde doçent oldu. 2004 yılında profesör unvanını aldı.

25 ve 26. Dönemde Ordu Milletvekili seçildi. 62, 63 ve 64. Hükûmetlerde Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı. 65. Hükûmette Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev aldı.

İngilizce bilen Kurtulmuş, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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