Nvidia RTX 4000 yakında üretime hazır olacak

Ekran kartı yetersizliği özellikle son dönemlerde kendisini iyice gösterdi. Madenciler ve stokçular ekran kartı yetersizliğinin ortaya çıkmasına neden oldu. 2020 yılında tanıtılan RTX 3000 modeli birçok kişi tarafından neredeyse görülmedi bile. Yaşanan ekran kartı kıtlığına rağmen Nvidia yeni bir model tasarladı.

Bu yeni model RTX 4000 olarak adlandırılıyor. Eskisine oranla çok daha performanslı olacağı iddia edilen yeni modelin hazır olduğu söylendi. Ekran kartları normal şartlarda ilk olarak tasarım aşamasını geçer. Hemen ardından üretime hazır hale gelir.

Geliştirilen bu yeni ekran kartları öncekilere göre çok daha yüksek performanslı RTX teknolojisine sahip olacak. Lovelace kod adına sahip olması beklenen ekran kartları TSMC 5 nm teknolojisi ile geliyor. Ayrıca üst modellerde N5P beklentisi oldukça yüksek. Böylece cihazın çok yüksek performans sergileyeceğini söyleyebiliriz.

NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Ortaya çıkan son detaylara göre 2022 yılının son çeyreğinde bu ekran kartları satışa sunulacak. Ancak yaşanacak bazı sorunlar nedeniyle 2023 yılının başlarında satış aşaması başlayabilir. Konu ile ilgili henüz tam bir netlik yok.

AMD ise karşı atak olarak 2022 yılının sonunda RDNA 3 teknolojisi ile üretilen ekran kartları üretiyor. Böylece adeta ekran kartları şovu başlayacak. Her iki markanın en yüksek performanslı ekran kartları tanıtacağını söyleyebiliriz. Peki sizce NVIDIA RTX 4000 modeli tatmin edici olacak mı?

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