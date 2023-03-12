HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. O anları gözyaşlarıyla izledi! Ayakta durabilmek için serum almış

O anları gözyaşlarıyla izledi! Ayakta durabilmek için serum almış

12.03.2023 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraşlı depremlerde etkilenen 11 ilden biri olan Malatya’da, ağır hasarlı binalar kontrollü bir şekilde yıkılırken, yıllardır yaşadıkları evleri saniyeler içerisinde yıkılan vatandaşlar ise o anları gözyaşları ile takip ediyor. Yaşadığı evin yıkılmasını gözyaşları ile takip eden o vatandaşlardan biri de Nurhan Arslan. Arslan, tek bir parça eşya çıkaramadığını ifade ederek, ayakta durabilmek için serum aldığını belirtti.

O anları gözyaşlarıyla izledi! Ayakta durabilmek için serum almış

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu Malatya'da çok sayıda bina yıkılırken, binlerce yapı da hasar aldı. Büyük bir yıkımın yaşandığı kent merkezinde ağır hasarlı binalarının kontrollü bir şekilde yıkımına da başlanırken, yıllardır yaşadıkları evleri saniyeler içerisinde yıkılan vatandaşlar o anları gözyaşları içerisinde takip ediyor.

AW846183_01 (1)

AYAKTA DURABİLMEK İÇİN SERUM ALMIŞ

Kızı ve torunu ile birlikte yaşadığı evin yıkılmasını gözyaşları ile takip eden Nurhan Arslan, tek bir parça eşya çıkaramadığını ifade ederek, ayakta durabilmek için serum aldığını belirtti.

AW846183_03

5 katlı apartmanda evleri bulunan diğer vatandaşlar ise yıkımı endişeli gözlerle izledi.

AW846183_04

AW846183_05

AW846183_06

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çevirdi anlar! Vatandaşlar "gel oğlum" diyerek çağırdıŞaşkına çevirdi anlar! Vatandaşlar "gel oğlum" diyerek çağırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '14 Mayıs' mesajı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '14 Mayıs' mesajı!
AK Parti'nin teklifini Fatih Erbakan duyurdu: En kısa sürede...AK Parti'nin teklifini Fatih Erbakan duyurdu: En kısa sürede...
Anahtar Kelimeler:
deprem Malatya yıkım

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e ağır sözler! "Utanmıyor musun?"

Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e ağır sözler! "Utanmıyor musun?"

Hangi borçlar silinecek? İşte madde madde tüm detaylar...

Hangi borçlar silinecek? İşte madde madde tüm detaylar...

O isim görevden alındı! 'Logo' iddiası gündem olmuştu

O isim görevden alındı! 'Logo' iddiası gündem olmuştu

‘30 milyonluk adamdım şimdi 3 milyon borcum var’

‘30 milyonluk adamdım şimdi 3 milyon borcum var’

'İmamoğlu ve Yavaş' mesajı: Kılıçdaroğlu hiç yaptırmaz!

'İmamoğlu ve Yavaş' mesajı: Kılıçdaroğlu hiç yaptırmaz!

2 partiyi saydı, yeni formülü açıkladı!

2 partiyi saydı, yeni formülü açıkladı!

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.