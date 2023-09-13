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O besini buzdolabına koyuyorsanız geçmiş olsun! Kansere davetiye çıkarıyor, meğer yıllarca yanlış yapıyormuşuz

13.09.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabah kahvaltılarının vazgeçilmez besinlerinden olan yumurtayı buzdolabına koyanlar için kritik bir uyarı yapıldı. Ayrıca faydaları saymakla bitmeyen bu besine karşı açıklamada bulunan uzmanla, üzerindeki bakteriler nedeniyle pişirmeye dakikalar kala yıkanması gerektiğini belirtti.

O besini buzdolabına koyuyorsanız geçmiş olsun! Kansere davetiye çıkarıyor, meğer yıllarca yanlış yapıyormuşuz

Sofralarda en sık yer verilen besinlerden biri olan yumurtaya ilişkin çarpıcı bir uyarıda bulunuldu. Protein ve lif açısından son derece zengin olan bu besinin, buzdolabına konulmaması gerektiği ifade edildi. Uzmanlar yaptıkları açıklamada doğru saklanma şekline de yer verdi.

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MARKETTEN ALIR ALMAZ BUZDOLABINA KOYMAYIN!

Yumurtanın doğru saklama şekli oda sıcaklığında olmalıdır. 2-3 hafta içerisinde tüketebileceğini düşünen kişiler yumurta için mutfak tezgahında yer açmalılar.

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YUMURTALAR ÜST KISIMDA DEĞİL ORADA SAKLANMALI

Uzmanlar 1 ay kadar sürede tüketilebileceği düşünülen yumurtaların 2 haftanın sonunda buzdolabına konulabileceğini vurgulayıp önemli bir konuya dikkat çekti. Yapılan açıklamaya göre; yumurtalar üst kısımda değil sebze meyve kısmında saklanmalı.

Öte yandan buzdolabına konulmadan önce yıkanan yumurtaların üzerinde bakterilerin ürediğini söyleyen uzmanlar, onların yıkanması gerektiğini belirtip bu durumun sağlık açısından büyük bir önem arz ettiğini vurguladı.

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RAF ÖMRÜNÜ 6 HAFTAYA KADAR UZATIYOR

A vitamini de dahil olmak üzere B1 vitamini, B2 vitamini, B3 vitamini, B5 vitamini, B6 vitamini, B9 vitamini, B12 vitamini, C vitamini, D vitamini, E vitamini ve H vitamini açısından zengin olan yumurtanın kartonda kalması, raf ömrünü 6 haftaya kadar uzatmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
yumurta buzdolabı

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