O besini buzdolabına koyuyorsanız geçmiş olsun! Kansere davetiye çıkarıyor, meğer yıllarca yanlış yapıyormuşuz

Sofralarda en sık yer verilen besinlerden biri olan yumurtaya ilişkin çarpıcı bir uyarıda bulunuldu. Protein ve lif açısından son derece zengin olan bu besinin, buzdolabına konulmaması gerektiği ifade edildi. Uzmanlar yaptıkları açıklamada doğru saklanma şekline de yer verdi.
Yumurtanın doğru saklama şekli oda sıcaklığında olmalıdır. 2-3 hafta içerisinde tüketebileceğini düşünen kişiler yumurta için mutfak tezgahında yer açmalılar.
Uzmanlar 1 ay kadar sürede tüketilebileceği düşünülen yumurtaların 2 haftanın sonunda buzdolabına konulabileceğini vurgulayıp önemli bir konuya dikkat çekti. Yapılan açıklamaya göre; yumurtalar üst kısımda değil sebze meyve kısmında saklanmalı.
Öte yandan buzdolabına konulmadan önce yıkanan yumurtaların üzerinde bakterilerin ürediğini söyleyen uzmanlar, onların yıkanması gerektiğini belirtip bu durumun sağlık açısından büyük bir önem arz ettiğini vurguladı.
A vitamini de dahil olmak üzere B1 vitamini, B2 vitamini, B3 vitamini, B5 vitamini, B6 vitamini, B9 vitamini, B12 vitamini, C vitamini, D vitamini, E vitamini ve H vitamini açısından zengin olan yumurtanın kartonda kalması, raf ömrünü 6 haftaya kadar uzatmaktadır.