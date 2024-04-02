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'O delikanlı kahraman Türk polisi gelsin beni alsın' dedi! Sonuç şaşırtmadı: Böyle gözaltına alındı

02.04.2024 11:26
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Muğla Milas'ta bir motosikletli polisin dur ihtarına uymayıp kaza yaptı. Ardından da polise karşı geldi. Olay yerel medyada haber olunca kaza yapan kişi haberin altına, "O delikanlı kahraman Türk polisi gelsin beni sorguya alsın" yazdı. Yaptığı yorumun altından şüpheli gözaltına alındı.

'O delikanlı kahraman Türk polisi gelsin beni alsın' dedi! Sonuç şaşırtmadı: Böyle gözaltına alındı

Muğla’nın Milas ilçesinde görevli polis memuruna mukavemet gösteren ve sosyal medyadan yaptığı yorumda, "Artistliği o zaman da yaptık şimdi de yapıyoruz, o delikanlı kahraman Türk polisi gelsin beni sorguya alsın" diyen şahıslar polis tarafından gözaltına alındı.

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Milas’ta Mart ayı içerisinde polisin ’dur’ ihtarına uymayan bir motosikletli, 19 Mayıs Bulvarı’nda polisten kaçarken motosikletten düşerek kaza yaptı. Milas Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, kazanın ardından yine kaçmaya çalışan kişiye müdahalede bulunarak işlem yaptı.

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Milas’ta trafik polisinin ’dur’ ihtarına uymayıp, motosikletle kaçan şahsın yaptığı kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde trafik polisinden kaçan şahsın motosikleti ile kaldırıma çarparak yere düşmesi yer alıyor.

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POLİSE HAKARET ETTİ

Polisten kaçan şahsın etkisiz hale getirildiği anlarda M.U. isimli bir kişi, polis memuruna mukavemette bulunarak, ittiği polisin görevini yapmasına engel olmaya çalıştı. Şahıs görevini yapan polise yalan beyanda bulunup, polisin kovaladığı motosiklete çarptığını iddia ederek polise hakaret etti.

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"O DELİKANLI KAHRAMAN TÜRK POLİSİ GELSİN BENİ ALSIN"

Olayın yerel medyada haberleştirilmesinin ardından sosyal medyadaki bir haberin altına İ.D. isimli bir kişi de yorum yazdı. İ.D., sosyal medyadaki yorumunda, "Artistliği o zaman da yaptık şimdi de yapıyoruz, o delikanlı kahraman Türk polisi gelsin beni sorguya alsın" diye yazdı.

GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili harekete geçen Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ile Terörle Mücadele ekipleri, yazdığı yorumda emniyet teşkilatını aşağıladığı belirlenen İ.D. ve görevli polise mukavemette bulunan, aynı zamanda çeşitli suç kayıtlarının bulunduğu öğrenilen M.U.’yu gözaltına aldı. İki şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından Milas Adliyesi’ne sevk edilirken, şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Muğla kaza
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