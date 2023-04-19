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O filmin meşhur sahnesi gerçek oldu! Gördükleri anda şoka uğradılar

19.04.2023 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de Vizontele filminin ‘Baba akü yok’ sahnesini akıllara getiren bir olay yaşandı. Bir restoran işletmesi, sipariş dağıtmak için kullanılan iş yeri aracının motorunu tamir ettirmek üzere tamirciye teslim etti. 2 ay boyunca aracın teslim edilmemesi üzerine yapılan incelemede araç ücra bir sokakta bulundu. İş yeri temsilcileri, aracı gördükleri anda ise şoka uğradı. Aracın kaputunun, motorunun, aküsünün ve birçok parçasının yerinde olmadığı görüldü. Yaşanan olay filmin unutulmaz sahnesini

O filmin meşhur sahnesi gerçek oldu! Gördükleri anda şoka uğradılar

Kocaeli’nin Derince ilçesinde Vizontele filminin unutulmaz sahnesini akıllara getiren bir olay yaşandı. Restoran işletmesi, sipariş götürmek üzere kullandıkları iş yerine ait hafif ticari aracı bir arızasından dolayı Ç.G. isimli tamirciye verdi. Aracı tamir eden Ç.G., aracın motorunda da sorun olduğunu ve bakılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine iş yeri de motordaki arızayı gidermesi için aracı yeniden Ç.G.’ye teslim etti.

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TAMİRİN DEVAM ETTİĞİNE DAİR CEVAPLAR GELDİ

Belli aralıklarla aracın durumunu soran restoran işletmecisi, tamirin devam ettiğine dair cevaplar aldı. Bir süre sonra ise Ç.G.’nin mesajlara ve aramalara cevap vermemesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

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"BABA AKÜ YOK" SAHNESİNİ AKILLARA GETİRDİ

14 Nisan günü, yapılan araştırma üzerine araç bir sokak üzerinde park halinde bulundu. İş yeri temsilcileri, aracı gördükleri anda ise şoka uğradı. Aracın kaputunun, motorunun, aküsünün olmadığı, bazı parçaların da yerlerde olduğu görüldü. Polis ekipleri nezaretinde çekici yardımıyla araç o noktadan alınarak iş yerinin önüne getirildi. Ç.G.’nin ise ikametinde bulunamadığı fakat aracın evin önünden alındıktan sonra iş yeri çalışanlarını sesli mesajlarla tehdit ettiği öne sürüldü. Durum üzerine Ç.G.’den şikayetçi olundu.

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100 BİN TL’NİN ÜZERİNDE MASRAF ÇIKTI

Polis ekipleri, olayın ardından araçtaki eksikleri ve maddi kaybı tespit etmek üzere çalışma yaptı. Aracı incelemek üzere bir otomobil ustası getirildi. Yapılan incelemede araca motor, akü, far, arka kapı, bagaj kapağı, ön panel ve sol dikiz aynası temin edilmesi gerektiği belirtildi. Araçtaki eksik parçalardan dolayı oluşan maddi kaybın ise 100 bin TL’den fazla olduğu öğrenildi.

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“VİZONTELE FİLMİNDE ‘BABA AKÜ YOK’ DİYORLAR YA, MOTOR DA YOK”

Tıpkı Vizontele filmindeki gibi aracı bulduklarında aküsünün olmadığını, üstüne motorunun da olmadığını söyleyen Cumaali Kaplan, “Hani Vizontele filminde ‘Baba akü yok’ diyorlar ya, motor da yok. Araba arızalandığında şirketimiz yaptırmak üzere verdi. Aradan zaman geçti. Biz de bu arabayla paket dağıttığımız için lazım oluyor. Bazı sıkıntılar yaşadık. Motosikletle yağmurda çamurda gidemediğimiz için bu arabayı tamire verdiğimiz arkadaşlar şirketimiz tarafından arandı. Cevap gelmedi. En sonunda ücra bir köşede arabamız bulundu. Motor sökülmüştü. Bazı yerlerinde hiçbir onarım, bakım yapılmamış. Bu şekilde mağdur olduk” diye konuştu.

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“’ARABAYI ÇEKİCİYLE NASIL ALIRSINIZ BURADAN’ DİYE TEHDİTLİ MESAJLAR ATTI”

Aracı kendileri bulduktan sonra karşı tarafın kendilerine tehdit mesajları yolladığını ve durumdan ötürü korku yaşadığını belirten restoran işletmecisi E.P. ise, “Arabamızı bir arızasından dolayı ustaya verdik. 2 ay geçmesine rağmen dönüş yapmadı. Sonra ücra bir mahalle köşesinde bulduk. Gördüğünüz üzere ne akü var, ne aynalar var, ne kapısı tutuyor. Hiçbir şeyi yok. Tehdit mesajları var. Ücretini de aldı. ‘Arabayı çekiciyle nasıl alırsınız buradan’ diye tehditli mesajlar attı. Biz arabayı ücra bir mahalle ucundan çekiciyle beraber getirdik. Ben de gidip şikayetçi oldum. Polis çağırdım ve polis eşliğinde arabayı çektirdim. Mağduruz, şikayetçi de olduk. Şu anda bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor. (İHA)

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Kocaeli Akü vizontele

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