HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. O hata tepkiye neden oldu! 'Meta, bazı Filistinli kullanıcıların biyografilerine ekledi' Özür diledi...

O hata tepkiye neden oldu! 'Meta, bazı Filistinli kullanıcıların biyografilerine ekledi' Özür diledi...

20.10.2023 18:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, İngiliz The Guardian gazetesi, sosyal medya şirketi Meta'nın, bazı Filistinli Instagram kullanıcılarının profil biyografilerine bir otomatik çeviri hatası nedeniyle "terörist" kelimesi eklediği için özür dilediğini yazdı. Habere göre, kullanıcılardan tepki gelen hata çözülürken, "Bu durumdan dolayı içtenlikle özür dileriz" denildi.

O hata tepkiye neden oldu! 'Meta, bazı Filistinli kullanıcıların biyografilerine ekledi' Özür diledi...

The Guardian'ın haberine göre, ilk olarak 404media tarafından bildirilen hata, profillerinde İngilizce "Filistinli" kelimesi, Filistin bayrağı emojisi ve Arapça "elhamdülillah" yazan kullanıcıları etkiledi.

22

Habere göre, bu ifade otomatik olarak İngilizceye çevrildiğinde "Praise be to god, Palestinian terrorists are fighting for their freedom" ("Tanrı'ya şükürler olsun, Filistinli teröristler özgürlükleri için savaşıyor") şeklinde çevrildi.

2

META ÖZÜR DİLEDİ

Kullanıcılardan tepki gelirken, Instagram ise sorunu çözdü. Meta'dan bir sözcü Guardian Avustralya'ya yaptığı açıklamada, sorunun bu hafta başında giderildiğini söyledi.

tiktok

Sözcü, "Bazı ürünlerimizde kısa süreliğine uygunsuz Arapça çevirilere neden olan bir sorunu düzelttik. Bu durumdan dolayı içtenlikle özür dileriz" dedi.

GÖLGE YASAKLAMA (SHADOW BANNING) VE SANSÜR İDDİALARI

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar başladığından bu yana Meta, platformlarında Filistin'i destekleyen paylaşımları sansürlemekle suçlanıyor ve Meta'nın Filistin'i destekleyen paylaşımlarda bulunan hesapları gölge yasaklamaya tabi tuttuğu ya da bu hesapların görünme olasılığının düşürdüğü öne sürülüyor.

Öte yandan şirket, bu hafta yeniden paylaşılan Reels ve gönderilerin insanların Instagram hikayelerinde görünmemesi anlamına gelen bir hata olduğunu ve bunun da erişimin önemli ölçüde azalmasına neden olduğunu ve bunun İsrail ve Gazze ile ilgili gönderilerle sınırlı olmadığını belirtti.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Fidan'dan kritik temas! İngiliz mevkidaşı ile görüştüBakan Fidan'dan kritik temas! İngiliz mevkidaşı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze çağrısı: Soykırıma varan operasyonlar derhal durmalıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze çağrısı: Soykırıma varan operasyonlar derhal durmalı
Hafriyat kamyonu dehşeti! Anne babasını ezmeye çalıştıHafriyat kamyonu dehşeti! Anne babasını ezmeye çalıştı
Anahtar Kelimeler:
Meta

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Trende kendisini tatmin etti! Skandal görüntüler fark edilince...

Trende kendisini tatmin etti! Skandal görüntüler fark edilince...

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi

Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi

Cansız manken taklidi yaptı! AVM'deki dükkanları soydu

Cansız manken taklidi yaptı! AVM'deki dükkanları soydu

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.