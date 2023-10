O hata tepkiye neden oldu! 'Meta, bazı Filistinli kullanıcıların biyografilerine ekledi' Özür diledi...

The Guardian'ın haberine göre, ilk olarak 404media tarafından bildirilen hata, profillerinde İngilizce "Filistinli" kelimesi, Filistin bayrağı emojisi ve Arapça "elhamdülillah" yazan kullanıcıları etkiledi.

Habere göre, bu ifade otomatik olarak İngilizceye çevrildiğinde "Praise be to god, Palestinian terrorists are fighting for their freedom" ("Tanrı'ya şükürler olsun, Filistinli teröristler özgürlükleri için savaşıyor") şeklinde çevrildi.

META ÖZÜR DİLEDİ

Kullanıcılardan tepki gelirken, Instagram ise sorunu çözdü. Meta'dan bir sözcü Guardian Avustralya'ya yaptığı açıklamada, sorunun bu hafta başında giderildiğini söyledi.

Sözcü, "Bazı ürünlerimizde kısa süreliğine uygunsuz Arapça çevirilere neden olan bir sorunu düzelttik. Bu durumdan dolayı içtenlikle özür dileriz" dedi.

GÖLGE YASAKLAMA (SHADOW BANNING) VE SANSÜR İDDİALARI

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar başladığından bu yana Meta, platformlarında Filistin'i destekleyen paylaşımları sansürlemekle suçlanıyor ve Meta'nın Filistin'i destekleyen paylaşımlarda bulunan hesapları gölge yasaklamaya tabi tuttuğu ya da bu hesapların görünme olasılığının düşürdüğü öne sürülüyor.

Öte yandan şirket, bu hafta yeniden paylaşılan Reels ve gönderilerin insanların Instagram hikayelerinde görünmemesi anlamına gelen bir hata olduğunu ve bunun da erişimin önemli ölçüde azalmasına neden olduğunu ve bunun İsrail ve Gazze ile ilgili gönderilerle sınırlı olmadığını belirtti.