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O isimden dikkat çeken paylaşım! iPhone 15 Pro Max...

08.05.2023 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eylül ayında düzenlenecek Apple etkinliğinde tanıtılması beklenen iPhone 15 Pro Max ile ilgili gelen iddialar sürüyor. Öne sürdüğü iddialarla haberlere konu olan bir sızıntı kaynağı ise Twitter'dan dikkat çeken bir iPhone 15 Pro Max paylaşımı yaptı. Kaynak, bir fotoğraf da paylaştı. Söz konusu fotoğrafta, dikkat çeken bir detay olduğu öne sürülüyor. İşte detaylar...

O isimden dikkat çeken paylaşım! iPhone 15 Pro Max...

iPhone 15 ailesinin iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'ten oluşması bekleniyor. Bu aileyle ilgili iddialar gelmeye devam ederken, öne sürdüğü iddialarla haberlere konu olan bir sızıntı kaynağı olan Ice Universe, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

İŞTE O iPHONE 15 PRO MAX PAYLAŞIMI!

Kaynak, söz konusu paylaşımında iki fotoğraf paylaştı.

paylaşım

Fotoğraflardan birinde bir ekran koruyucunun yer aldığı görüldü.

Ekran koruyucunun iPhone 15 Pro Max'e ait olduğu iddia edildi.

iPhone

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DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR...

iPhone 15 Pro Max'e ait olduğu iddia edilen ekran koruyucuda dikkat çeken detaylar da yer aldı.

Ekran koruyucuda çerçevelerin ince olduğu ve hafif bir kavis olduğu görüldü.

Söz konusu ekran koruyucunun iPhone 15 Pro Max'e ait olduğu henüz kesinleşmedi.

Ancak "iPhone 15 Pro Max'in çerçeveleri ince ve kenarları daha kavisli olacak" şeklindeki iddiaları güçlendirdi.

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