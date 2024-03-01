O ülke ayağa kalktı: Kreşte akran zorbalığı! Dakikalarca devam etti, üzerine çıkıp...

Kreşteki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir öğrencinin çocuğu yere yatırdığı, başka bir öğrencinin ise dakikalarca üstünde zıplayarak çocuğu yumrukladığı görüldü. Zavallı çocuğun yerde kıvrılıp başını korumaya çalıştığı anlarda diğer çocuk defalarca başına vurdu. Olay anında ise öğretmenin sınıfta olmadığı görülürken, bir veli ise çocuğunu alarak sınıftan çıktı.

İŞKENCE 15-20 DAKİKA BOYUNCA DEVAM ETTİ

Olayın öğretmenin öğrenciler için yemek almaya gittiği sırada yaşandığı ve 15-20 dakika boyunca sınıfı boş bıraktığı belirtildi.

Kreşte öğrencilerden birinin annesi yerel basına yaptığı açıklamada, kreşte bir yıldır bakıcı bulunmadığını, kreş müdürünün ebeveynlerin bakıcı alınmasını talep etmesine rağmen herhangi bir önlem almadığını belirtti. Anne, darp edilen çocuğun beyin sarsıntısı geçirdiğini, vücudunda morluklar oluştuğunu ve hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Kazakistan Çocuk Hakları Komiseri Dinara Zakiyeva, yaptığı açıklamada çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Almatı Valiliği Eğitim İdaresi kreş müdürü ve öğretmene disiplin cezası verildiğini açıkladı.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





