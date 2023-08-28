O ülke skandal görüntüler sonrası ayağa kalktı! Öğretmen öğrencilerini Müslüman öğrencileri tokatlamaya zorladı... Zavallı çocuğun gözyaşları eşliğindeki feryadı...

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin kuzeyindeki Muzaffarnagar bölgesinde meydana gelen olayda bir öğretmen öğrencilerini müslüman öğrencileri tokatlamaya zorladı.

7 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞLAYARAK TOKAT YEDİ...

7 yaşındaki Müslüman çocuk, sınıf arkadaşları tarafından tokatlanırken gözyaşlarına boğuldu.

Görüntülerde çocuğun gözyaşları eşliğinde yediği tokatlara bir adamın güldüğü duyulurken, öğretmenin öğrencilere 'düzgün' tokat atmasını tembih ettiği de görüldü.

ÇARPIM TABLOSUNU HATIRLAMADIĞI İÇİNMİŞ

Muzaffarnagar'ın polis şefi Satyanarayan Prajapat Cuma günü yaptığı açıklamada, öğretmenin öğrencilere "çarpım tablosunu hatırlamadığı için" çocuğa vurmalarını söylediğini söyledi.

İlçe polisi öğretmen hakkında soruşturma başlatırken, öğretmen resmi olarak suçlanmadı. CNN üyesi CNN News-18'e göre bölge yetkilileri okulun kapatılması emrini verdi.

BU TARZ OLAYLARIN HİNDU MİLLİYETÇİSİ İKTİDAR TARAFINDAN KÖRÜKLENDİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Olay, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) Hindu milliyetçi politikalarının ülkede toplumsal gerilimleri derinleştirmesi yüzünden doğduğu düşünülüyor.

Mevcut iktidar yüzünden azınlık grupları tarafındaki korku ve yabancılaşmayı körüklediği ve 1,4 milyar nüfuslu ülkede öfkeyi artırdığı konuşuluyor.

Tanınmış muhalif siyasetçi Rahul Gandhi, öğretmeni "masum çocukların zihinlerine ayrımcılık zehri ekmekle" suçladı. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Gandhi, "Okul gibi kutsal bir yeri nefretin pazar yerine dönüştürmek, bir öğretmenin ülke için yapabileceği bundan daha kötü bir şey olamaz." dedi.

Gandhi ayrıca BJP'yi dini hoşgörüsüzlüğü körüklemekle suçladı.



