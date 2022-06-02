HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. O ülke son 56 yılın en büyük felaketini yaşıyor! Can kaybı yükseldi

O ülke son 56 yılın en büyük felaketini yaşıyor! Can kaybı yükseldi

02.06.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde can kaybının 126’ya yükseldiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Öte yandan yaşanan felaketler Pernambuco eyaletinde son 56 yılın en büyük felaketi olarak kayıtlara geçti.

O ülke son 56 yılın en büyük felaketini yaşıyor! Can kaybı yükseldi

Brezilya’nın kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletinde 25 Mayıs gününden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymaları felaketinde can kaybı artmaya devam ediyor. Brezilya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, felaketlerde kaybolan kişilerin bulunması için yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda şu ana kadar 126 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve 2 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

10 BİN KİŞİ EVSİZ KALDI

Açıklamada, 9 bin 302 kişinin evsiz kaldığı ifade edilerek, kayıp olan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Paulista şehrinde ise sel sularında kaybolan 1 kişi için bölgeye Brezilya Donanması’ndan dalgıçların gönderildiği aktarıldı.

62976a4e470a9b1cdcc7d039

SEL TOPRAK KAYMASINDAN 51 ŞEHİR ETKİLENDİ

Pernambuco eyalet yetkilileri, felaketin başta Recife kenti olmak üzere toplam 51 şehirde tahribata yol açtığını, 31 şehirde ise olağanüstü hal ilan edildiğini bildirirken, evsiz kalan vatandaşlar için eyalet genelinde toplam 111 barınağın kurulduğunu açıkladı.

EYALETTE SON 56 YILIN EN BÜÜYK FELAKETİ

Öte yandan yaşanan felaketler Pernambuco eyaletinde son 56 yılın en büyük felaketi olarak kayıtlara geçti. Eyalette daha önce 30 Mayıs 1966 tarihinde sel felaketi yaşanmış 175 kişi hayatını kaybetmişti. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Satışı yasaklandı! Bir ülkeden maymun çiçeği yayılımını engellemek için yeni hamleSatışı yasaklandı! Bir ülkeden maymun çiçeği yayılımını engellemek için yeni hamle
İşte sosyal medyanın konuştuğu kadın: "Aboo, 2 milyar mı..."İşte sosyal medyanın konuştuğu kadın: "Aboo, 2 milyar mı..."
İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler! 'Ağlatacağız' İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler! 'Ağlatacağız'
Anahtar Kelimeler:
sel Brezilya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gözler, Tel Rıfat ve Münbiç'e çevrildi! Erdoğan'ın açıklaması sonrası bölgeden sıcak görüntüler

Gözler, Tel Rıfat ve Münbiç'e çevrildi! Erdoğan'ın açıklaması sonrası bölgeden sıcak görüntüler

Yayıncı kuruluş sonunda belli oldu!

Yayıncı kuruluş sonunda belli oldu!

Tanga iç çamaşırıyla poz verdi! Fazla erotik bulundu

Tanga iç çamaşırıyla poz verdi! Fazla erotik bulundu

Erdoğan duyurdu! Öğrencilere ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan duyurdu! Öğrencilere ücretsiz dağıtılacak

Akşener önce dinledi, sonra şaşkına döndü! 'Bunu yayınlayabilir miyim?'

Akşener önce dinledi, sonra şaşkına döndü! 'Bunu yayınlayabilir miyim?'

İlginizi Çekebilir

Etraftan duyduklarınızla son kararınızı vermeyin

Etraftan duyduklarınızla son kararınızı vermeyin

Chia tohumunu suda bekletip içince ne oluyor?

Chia tohumunu suda bekletip içince ne oluyor?

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Osman Müftüoğlu kabızlığın kesin çözümü için tarif verdi!

Osman Müftüoğlu kabızlığın kesin çözümü için tarif verdi!

Cinsiyet değiştirmişti! Kaslarını sergiledi

Cinsiyet değiştirmişti! Kaslarını sergiledi

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.