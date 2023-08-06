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O ülkede Telegram kapatıldı! Dünden bu yana erişim sağlanamıyordu...

06.08.2023 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak hükümeti Telegram'ı kapattı. Ülkede dünden bu yana erişim sağlanamayan platformun hükümet tarafından kapatıldığı açıklandı. Yapılan açıklama göre, kapatma kararı devletin üst düzey makamlarının talebi üzerine alındı.

O ülkede Telegram kapatıldı! Dünden bu yana erişim sağlanamıyordu...

Irak İletişim Bakanlığından yapılan açıklamada, Telegram'ı kapatma kararının "devletin üst düzey makamlarının talebi üzerine alındığı" bildirildi.

Telegram'ı kapatma kararının gerekçesi "devlete ait özel belgelerin sızdırılmasının önüne geçilmesi ve vatandaşların kişisel verilerinin korunması" şeklinde açıklandı.

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Şİ MİLİSLERDEN TEPKİ

Irak'ta Telegram'ı aktif şekilde kullanan İran destekli Şii milisler, bu adıma sert tepki gösteriyor.

Söz konusu Şii milisler, Telegram'ın kapatılması talimatını hükümete ABD Büyükelçisi'nin verdiğini iddia ediyor. (AA)

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