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O ülkenin 38 kentinde sıcaklık rekoru! Uyarılar peş peşe... Kamu binaları soğutma merkezlerine dönüştürüldü

17.07.2023 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Ulusal Hava Durumu Servisi, dün ülkedeki 38 kentte sıcaklık rekoru kırıldığını açıkladı. California ve Nevada eyaletlerinin bazı bölgelerindeki kamu binalarının ise insanların sıcaktan korunabileceği “soğutma merkezlerine” dönüştürüldüğü öğrenildi.

O ülkenin 38 kentinde sıcaklık rekoru! Uyarılar peş peşe... Kamu binaları soğutma merkezlerine dönüştürüldü

ABD'de sıcak hava dalgasının etkisiyle sıcaklık rekoru kırılıyor. Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından dün yapılan açıklamada, ülkedeki 38 şehirde sıcaklık rekoru kırıldığı açıklandı.

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Las Vegas’da dün sıcaklık rekoru 47,2 dereceyle kırılırken California’daki Ölüm Vadisi’nde ise sıcaklık 53,9 dereceyi buldu. ABD’nin güneybatı eyaleti Arizona’da ise sıcaklık 17 gün boyunca 43 derecenin altına düşmedi.

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BAZI KAMU BİNALARI 'SOĞUTMA MERKEZLERİNE' DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Yetkililer, sıcaktan kaynaklanan rahatsızlıklar yaşanabileceğini belirterek çocuk, hamile ve yaşlılar dahil olmak üzere savunmasız kişilerin ciddi risk altında olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

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Ülkede oluşturulan gezici klinikler, üçüncü derece güneş yanığından şikayetçi olan evsizleri tedavi ederken California ve Nevada eyaletlerinin bazı bölgelerindeki kamu binaları, insanların sıcaktan korunabileceği “soğutma merkezlerine” dönüştürüldü. (İHA)

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