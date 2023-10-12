O ülkenin First Lady'sinin ailesi Gazze'de mahsur kaldı! Annesi dünyadan böyle yardım istedi

İsrail ile Filistin arasında yaşananlar tüm dünyanın gündemine oturdu. İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un Filistinli eşi Nadia El-Nakla da gelişmeleri endişeyle takip eden isimlerden biri. Çünkü İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar nedeniyle Gazze'de mahsur kalanlar arasında İskoçya First Lady'sinin ailesi de bulunuyor.

İSKOÇYA FIRST LADY'SİNİN ANNESİ VE BABASI GAZZE'DE MAHSUR KALDI

Nadia El-Nakla'nın İskoçya'nın Dundee şehrinde yaşayan anne ve babası Elizabeth El-Nakla ve Maged El-Nakla, geçen hafta dört çocuk babası oğullarını ve Maged'ın hasta olan 92 yaşındaki annesini ziyaret için Gazze'ye gitti.

Edinburgh'daki resmi konutundan BBC'ye konuşan Nadia El-Nakla, Gazze'de mahsur kalan anne ve babasının yaşadıklarını anlattı.

"KARADAN, DENİZDEN VE HAVADAN SÜREKLİ BOMBARDIMAN OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"

İskoçya First Lady'si, annesinin karadan, denizden ve havadan sürekli bombardıman olduğunu söylediğini belirtti. Annesinin pazartesi gününden beri uyumadığını da sözlerine ekledi.

İskoçya First Lady'sinin annesinin Deyr el-Belah kentinden çektiği bildirilen ve BBC ile paylaşılan 40 saniyelik bir video klip ise dikkat çekti.

Habere göre anne El-Nakla, söz konusu videoda ailenin içinde bulunduğu kötü durumu anlattı ve gözyaşları içinde şunları söyledi:

"DÜNYADAN FİLİSTİNLİLERE YARDIM ETMESİNİ İSTİYORUM"

"Elektriğimiz yok. Suyumuz yok. Elimizdeki az miktardaki yiyecek de elektrik olmadığı için dayanmayacak ve bozulacak. Bu evde dört torunum var. Dünyadan Filistinlilere yardım etmesini istiyorum."

"KÜÇÜK KALBİNİN DAYANAMAYACAĞINDAN KORKUYORUM"

Olayın kardeşinin küçük çocukları, özellikle de sekiz haftalık yeğeni üzerindeki etkisinden de endişe duyan Nadia El-Nakla ise, "Küçük kalbinin bu sürekli bombardımana dayanamayacağından korkuyorum." ifadesini kullandı.

İSKOÇYA BAŞBAKANI YUSUF'TAN "GAZZE'YE İNSANİ YARDIM KORİDORU OLUŞTURULMASI" ÇAĞRISI

Öte yandan, İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, geçtiğimiz günlerde İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'ye hitaben yazdığı mektupta, Gazze'de sivillerin tahliyesine imkan tanıyacak insani yardım koridoru oluşturulmasına yönelik çağrıda bulunmasını talep etmişti.

İskoçya Bölgesel Başbakanı Yusuf, mektubunda şu ifadelere yer vermişti:

"İsrail'in yakın dostu ve müttefiki olarak, İngiliz hükümetinden, İsrail hükümetine masum sivillerin korunmasını sağlaması ve sivillerin Refah Sınır Kapısı'ndan güvenli geçişine izin vermek üzere derhal ateşkes ilan etmesi çağrısında bulunmasını rica ediyorum. Ayrıca, Gazze'de kapana kısılmış, çaresiz ve dışarı çıkamayan sivillere gıda, yakıt, su ve tıbbi malzeme gibi ihtiyaçların ulaştırılabilmesi için Gazze'ye bir insani yardım koridoru açmalıdır."

(Video kaynağı: Reuters)

