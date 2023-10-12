HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. O ülkenin First Lady'sinin ailesi Gazze'de mahsur kaldı! Annesi dünyadan böyle yardım istedi

O ülkenin First Lady'sinin ailesi Gazze'de mahsur kaldı! Annesi dünyadan böyle yardım istedi

12.10.2023 18:08 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un Filistinli eşi Nadia El-Nakla'nın anne ve babası İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar nedeniyle Gazze'de mahsur kaldı. BBC'ye konuşan İskoçya First Lady'si, Gazze'de mahsur kalan annesinin karadan, denizden ve havadan sürekli bombardıman olduğunu söylediğini belirtti. El-Nakla'nın annesinin Deir al-Balah kentinden çektiği bildirilen 40 saniyelik bir video klip ise dikkat çekti. Anne El-Nakla o videoda "Dünyadan Filistinlilere yardım etmesini istiyorum" dedi.

İsrail ile Filistin arasında yaşananlar tüm dünyanın gündemine oturdu. İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un Filistinli eşi Nadia El-Nakla da gelişmeleri endişeyle takip eden isimlerden biri. Çünkü İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar nedeniyle Gazze'de mahsur kalanlar arasında İskoçya First Lady'sinin ailesi de bulunuyor.

İSKOÇYA FIRST LADY'SİNİN ANNESİ VE BABASI GAZZE'DE MAHSUR KALDI

Nadia El-Nakla'nın İskoçya'nın Dundee şehrinde yaşayan anne ve babası Elizabeth El-Nakla ve Maged El-Nakla, geçen hafta dört çocuk babası oğullarını ve Maged'ın hasta olan 92 yaşındaki annesini ziyaret için Gazze'ye gitti.

Edinburgh'daki resmi konutundan BBC'ye konuşan Nadia El-Nakla, Gazze'de mahsur kalan anne ve babasının yaşadıklarını anlattı.

"KARADAN, DENİZDEN VE HAVADAN SÜREKLİ BOMBARDIMAN OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"

İskoçya First Lady'si, annesinin karadan, denizden ve havadan sürekli bombardıman olduğunu söylediğini belirtti. Annesinin pazartesi gününden beri uyumadığını da sözlerine ekledi.

İskoçya First Lady'sinin annesinin Deyr el-Belah kentinden çektiği bildirilen ve BBC ile paylaşılan 40 saniyelik bir video klip ise dikkat çekti.

Sequence 01.00_00_30_47.Still013

Habere göre anne El-Nakla, söz konusu videoda ailenin içinde bulunduğu kötü durumu anlattı ve gözyaşları içinde şunları söyledi:

"DÜNYADAN FİLİSTİNLİLERE YARDIM ETMESİNİ İSTİYORUM"

"Elektriğimiz yok. Suyumuz yok. Elimizdeki az miktardaki yiyecek de elektrik olmadığı için dayanmayacak ve bozulacak. Bu evde dört torunum var. Dünyadan Filistinlilere yardım etmesini istiyorum."

Sequence 01.00_00_19_48.Still012

"KÜÇÜK KALBİNİN DAYANAMAYACAĞINDAN KORKUYORUM"

Olayın kardeşinin küçük çocukları, özellikle de sekiz haftalık yeğeni üzerindeki etkisinden de endişe duyan Nadia El-Nakla ise, "Küçük kalbinin bu sürekli bombardımana dayanamayacağından korkuyorum." ifadesini kullandı.

İSKOÇYA BAŞBAKANI YUSUF'TAN "GAZZE'YE İNSANİ YARDIM KORİDORU OLUŞTURULMASI" ÇAĞRISI

Öte yandan, İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, geçtiğimiz günlerde İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly'ye hitaben yazdığı mektupta, Gazze'de sivillerin tahliyesine imkan tanıyacak insani yardım koridoru oluşturulmasına yönelik çağrıda bulunmasını talep etmişti.

İskoçya Bölgesel Başbakanı Yusuf, mektubunda şu ifadelere yer vermişti:

"İsrail'in yakın dostu ve müttefiki olarak, İngiliz hükümetinden, İsrail hükümetine masum sivillerin korunmasını sağlaması ve sivillerin Refah Sınır Kapısı'ndan güvenli geçişine izin vermek üzere derhal ateşkes ilan etmesi çağrısında bulunmasını rica ediyorum. Ayrıca, Gazze'de kapana kısılmış, çaresiz ve dışarı çıkamayan sivillere gıda, yakıt, su ve tıbbi malzeme gibi ihtiyaçların ulaştırılabilmesi için Gazze'ye bir insani yardım koridoru açmalıdır."

(Video kaynağı: Reuters)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köyde iğrenç olay! DNA testinde muhtarla ilgili gerçek ortaya çıktıKöyde iğrenç olay! DNA testinde muhtarla ilgili gerçek ortaya çıktı
80 yaşındaki adam gecekondusunu yıkan operatörü vurdu80 yaşındaki adam gecekondusunu yıkan operatörü vurdu
Kritik görüşmede Erdoğan'dan net vurgu!Kritik görüşmede Erdoğan'dan net vurgu!
Anahtar Kelimeler:
Gazze

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Derin göğüs dekoltesiyle selfie çekti! Hayranlarının gönlünü kazandı

Derin göğüs dekoltesiyle selfie çekti! Hayranlarının gönlünü kazandı

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Dayanıklılığıyla ünlü Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

4,7 ve 9 yaşlarındaki çocuklara kaynak makinesiyle işkence yaptılar

4,7 ve 9 yaşlarındaki çocuklara kaynak makinesiyle işkence yaptılar

"Koca Arıyorum" pankartıyla dolaştı

"Koca Arıyorum" pankartıyla dolaştı

Philips, Crocs, Karaca, Puma ve dahası! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Karaca, Puma ve dahası! Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.