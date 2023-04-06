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  4. Ocakta unutulan süt evi yaktı, mahalle ayağa kalktı

Ocakta unutulan süt evi yaktı, mahalle ayağa kalktı

06.04.2023 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur’da bir evde ocakta unutulan süt yangına sebep oldu. Çıkan yangında mutfakta maddi hasar oluşurken alevlerin mutfak tüpüne ulaşmaması büyük bir facianın önüne geçti. Ev sahibi ve komşuları yangının söndürülme çalışmaları korku dolu gözlerle izledi.

Ocakta unutulan süt evi yaktı, mahalle ayağa kalktı

Edinilen bilgiye göre olay, saat 22.30 sıralarında Menderes Mahallesi Kemal Solmaz Caddesi Kümeevler 1. Sokak’ta Ali Akın’a ait müstakil evde meydana geldi.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Ocakta unutulan süt tenceresinin alev alıp mutfak dolabına sıçraması sonucu yangın çıktı. Ev sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve elektrik dağıtım ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, ev sahibi ve komşuları yangını söndürme çalışmalarını korku dolu gözlerle izledi. (İHA)

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yangın Burdur

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